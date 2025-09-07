"Năm thanh lọc" trong tiếng Anh là gì?

"Năm thanh lọc" gần đây là cụm từ được nhiều người nhắc đến, đặc biệt khi nói về xu hướng sống mới sau đại dịch hay trong bối cảnh áp lực công việc, cuộc sống ngày càng nặng nề. Ý chỉ ở đây không phải là một năm để con người tìm đến những điều "hào nhoáng" hơn, mà là một khoảng thời gian để bớt đi, gạn lọc và buông bỏ những gì không còn phù hợp.

Người ta gọi đó là năm của sự giản lược, khi ta mạnh dạn cắt bỏ các mối quan hệ độc hại, thói quen xấu, môi trường làm việc hay lối sống khiến bản thân mệt mỏi. Thay vào đó, ta ưu tiên những điều lành mạnh, tinh gọn và mang lại cảm giác cân bằng.

Trong tiếng Anh, cụm từ "năm thanh lọc" có thể được dịch bằng nhiều cách, trong đó phổ biến nhất là "Year of Purification".

Cụ thể, theo từ điển Cambridge, từ "purification" có nghĩa là "the act of removing harmful substances from something" (tạm dịch: Hành động loại bỏ các chất có hại ra khỏi một vật nào đó - PV)

Hoặc "in some religions, the act of removing from a person, usually by a ceremony, the bad effects that they are suffering because they have broken a religious or moral law" (tạm dịch: Trong một số tôn giáo, đó là hành động loại bỏ khỏi một người những tác động xấu mà họ phải chịu đựng do đã vi phạm luật tôn giáo hoặc đạo đức).

Cách dùng cụm "Year of Purification"

- After years of chasing success, she decided 2025 would be her Year of Purification, focusing on inner peace and personal growth. (Tạm dịch: Sau nhiều năm chạy theo thành công, cô quyết định 2025 sẽ là năm thanh lọc của mình, tập trung vào sự bình an nội tâm và phát triển bản thân - PV)

- For me, the Year of Purification means letting go of toxic relationships and embracing healthier connections. (Tạm dịch: Đối với tôi, năm thanh lọc đồng nghĩa với việc buông bỏ các mối quan hệ độc hại và trân trọng những kết nối lành mạnh hơn - PV)

- The company called 2024 its Year of Purification, cutting unnecessary expenses and simplifying business processes. (Tạm dịch: Công ty gọi năm 2024 là năm thanh lọc, cắt giảm chi phí không cần thiết và tinh gọn quy trình kinh doanh - PV)