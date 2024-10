Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin anh trai Quân A.P đã có gia đình và là bố bỉm. Nam ca sĩ bị dân mạng phát hiện nhiều lọt hint thường xuyên check in du lịch chung, "thả tim" ảnh của hot girl Lê Khanh. Cô gái này cũng xuất hiện trong hậu trường concert Anh Trai Say Hi, sau đó đăng tải ảnh thân thiết với rất nhiều anh trai - ngoại trừ Quân A.P.

Anh trai Quân A.P

Theo tìm hiểu, Quân A.P và hot girl Lê Khanh đích thị là 1 đôi, họ đã bí mật kết hôn. Tính đến thời điểm này, cả hai có 12 năm gắn bó, xuất phát từ chuyện "tình yêu gà bông" đến cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đáng nói nhất, cặp đôi đã âm thầm chào đón nhóc tỳ đầu lòng, là một bé trai kháu khỉnh, dễ thương gần 1 tuổi.

Theo tìm hiểu, Quân A.P và hot girl Lê Khanh đích thị là 1 đôi, họ đã bí mật kết hôn

Tham gia chương trình anh trai, Quân A.P là một trong những nhân tố được chú ý nhất. Khiến fangirl mê mẩn với visual điển trai, giọng hát ngọt ngào, Quân A.P là chàng thơ trong mộng của nhiều cô gái. Do đó, khi tin tức Quân A.P đã có gia đình được lan truyền, không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ.



Trước khi gây dấu ấn qua chương trình thực tế 30 Anh Trai, Quân A.P được biết đến như nam thần nhạc suy sở hữu hit trăm triệu views. Năm 2018, Quân A.P bắt đầu khiến dân tình chú ý qua loạt bản cover hot trên mạng. Lúc này, nhiều khán giả gọi Quân A.P là "tiểu Tuấn Hưng", do cách hát hơi giống đàn anh. Quân A.P từng thừa nhận mình thần tượng Tuấn Hưng nên đã học hỏi đôi chút về cách hát.

Quân A.P - Bông Hoa Đẹp Nhất

Thế mạnh của Quân A.P là chất giọng trầm ấm, hợp dòng nhạc ballad. Năm 2019, Quân A.P đánh dấu bước ngoặt khi ca khúc Ai Là Người Thương Em viral khắp các nền tảng. Anh chàng đặt những bước chân đầu tiên trên sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Thừa thắng xông lên, Quân A.P tiếp tục cho ra mắt Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Phản Bội Chính Mình,...

Sản phẩm cá nhân gần nhất của Quân A.P trong năm nay là Đầu Anh Toàn Là Em. Tính đến nay, Ai Là Người Thương Em và Bông Hoa Đẹp Nhất là 2 bản hit lớn nhất của Quân A.P. Cả 2 MV đều đạt hơn 100 triệu views trên YouTube và là nhạc karaoke quốc dân.

Có thế mạnh về ngoại hình, giọng hát, nhưng Quân A.P vẫn thường bị đàm tiếu là nhạt, một màu vì dòng nhạc ballad anh theo đuổi

Có thế mạnh về ngoại hình, giọng hát, nhưng Quân A.P vẫn thường bị đàm tiếu là nhạt, một màu vì dòng nhạc ballad anh theo đuổi. Năm nay đánh dấu 1 bước chuyển quan trọng khi anh quyết định tham gia chương trình thực tế. Cùng với 30 nghệ sĩ nam so tài, Quân A.P thể hiện những khía cạnh mới, đốn tim fangirl bởi sự duyên dáng, tinh tế.

Cùng với 30 nghệ sĩ nam so tài, Quân A.P thể hiện những khía cạnh mới, đốn tim fangirl bởi sự duyên dáng, tinh tế

Hành trình tại chương trình anh trai giúp Quân A.P trở thành thần tượng thế hệ mới

Hành trình tại chương trình anh trai giúp Quân A.P trở thành thần tượng thế hệ mới. Với bước đệm này, người hâm mộ mong Quân A.P sẽ có thêm cơ hội bùng nổ hơn trong tương lai.

Khi được biết Quân A.P đã yên bề gia thất với mối tình đầu 12 năm, fan vừa bất ngờ vừa mừng. Nhiều lời chúc phúc được gửi đến anh chàng và gia đình.