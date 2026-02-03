"Nam thần má lúm" Kim Seon Ho lâm cảnh bị tẩy chay dữ dội

Vào trưa ngày 1/2, netizen khắp châu Á như "chết lặng" khi Sports Kyunghang đưa tin độc quyền Kim Seon Ho sở hữu công ty gia đình có mô hình giống công ty của Cha Eun Woo. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình này có thể liên quan đến né thuế hoặc trốn thuế trá hình.

Công ty quản lý Fantagio nhanh chóng phản hồi rằng công ty gia đình của Kim Seon Ho đã không hoạt động suốt hơn một năm qua, bắt đầu thủ tục giải thể và được lập theo đề xuất từ công ty quản lý cũ Salt Entertainment, với mục đích ban đầu là phục vụ hoạt động sân khấu kịch, không nhằm trốn thuế. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng hiện đang lan sang cả bộ phim truyền hình sắp ra mắt của anh mang tên Bless the Congressman (Chúc phúc cho nghị sĩ).

Kim Seon Ho vướng nghi vấn lập công ty ma để trốn thuế giống như Cha Eun Woo. Ảnh: Koreaboo

Bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết mạng nổi tiếng đã xây dựng được lượng người hâm mộ trung thành đông đảo trong nhiều năm qua. Câu chuyện kể về Go Young Jin, một nghị sĩ có sáu nhiệm kỳ làm việc tự tử vào năm 2008, rồi tỉnh dậy thành hồn ma của năm 1998. Sau đó ông hợp tác bất đắc dĩ với Cha Jae Rim, một công chức cấp 9 có khả năng nhìn thấy ma, rồi cả hai cùng nhau vượt qua những cuộc đấu tranh quyền lực chính trị và tham nhũng.

Kim Seon Ho sẽ vào vai Cha Jae Rim, một nhân vật được miêu tả là chính trực và đáng tin cậy, người đang dần thăng tiến trong chính trường. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng những bê bối hiện tại của nam diễn viên khiến anh không phù hợp với vai diễn này. Khi dư luận ngày càng bất mãn, một số netizen và người hâm mộ tiểu thuyết gốc đang công khai kêu gọi loại bỏ Kim Seon Ho khỏi dự án. Ngay cả khi Kim Seon Ho không vướng bê bối, thì người hâm mộ tiểu thuyết gốc vẫn cho rằng ngoại hình của anh không phù hợp với hình tượng nhân vật mà họ hình dung trong tiểu thuyết.

“Sao họ cứ liên tục chọn Kim Seon Ho vậy? Anh ta đâu có đẹp trai xuất chúng, và thành thật mà nói, hình ảnh của anh ta bị ảnh hưởng xấu vì vụ bê bối đó”, “Ôi, tôi là fan cuồng của cuốn tiểu thuyết, và việc chọn diễn viên này khiến tôi tức giận quá. Cảm giác như đạo diễn chẳng hề có chút tình cảm nào dành cho bộ phim. Nếu không thì việc chọn diễn viên này có ý nghĩa gì chứ?”, “Ngay cả khi bỏ qua những bê bối, anh ta cũng không phù hợp. Họ nên chọn một người có vẻ ngoài sắc sảo và đôi mắt sáng hơn”, “Ôi, sao lại là Kim Seon Ho chứ”, “Họ không nên tuyển diễn viên lại và quay lại cảnh này sao?”... cư dân mạng Hàn Quốc gay gắt.

1 bộ phận netizen và fan tiểu thuyết gốc yêu cầu cắt vai của Kim Seon Ho. Ảnh: Koreaboo

Theo Sports Kyunghang, Kim Seon Ho đã thành lập 1 công ty đặt tại địa chỉ trùng khớp với nơi ở của anh và giữ vai trò CEO. Công ty này được thành lập từ tháng 1/2024, với hàng loạt ngành nghề kinh doanh như: quảng cáo, sản xuất show truyền hình, truyền thông, bất động sản… Tuy có ghi ngành nghề giải trí nhưng doanh nghiệp lại chưa đăng ký kinh doanh nghệ thuật đại chúng với cơ quan có thẩm quyền, làm dấy lên nghi vấn đây là 1 công ty ma, chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Nguồn tin cho biết thêm, bố nam diễn viên được đăng ký làm giám đốc nội bộ và còn mẹ anh giữ vai trò kiểm toán viên trong công ty. Việc không có quản lý chuyên nghiệp bên ngoài mà chỉ để người nhà nắm giữ các vị trí quan trọng ở công ty được cho là nhằm vận hành dòng tiền linh hoạt trong phạm vi gia đình.

Có nguồn tin cho hay, Kim Seon Ho trả cho bố mẹ mức lương hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng) mỗi tháng, sau đó số tiền này lại được chuyển ngược về cho nam ngôi sao. Ngoài ra, bố mẹ nam diễn viên còn sử dụng thẻ công ty để chi trả phí sinh hoạt và vui chơi giải trí. Bố Kim Seon Ho dùng thẻ công ty để mua thuốc lá, thanh toán tại các quán karaoke, và chiếc xe Genesis GV80 mà ông đang sử dụng cũng được đăng ký dưới tên công ty nói trên. Hành vi này bị nghi ngờ nhằm tăng chi phí doanh nghiệp để giảm thuế, đồng thời có thể cấu thành tội lạm dụng công quỹ, biển thủ tài sản.

Công ty gia đình của nam diễn viên xuất hiện nhiều điểm nghi vấn. Ảnh: Koreaboo

Giới chuyên gia pháp lý nhận định, công ty của Kim Seon Ho có cấu trúc gần giống với mô hình công ty gia đình gây tranh cãi trong suốt thời gian qua của Cha Eun Woo - 1 hình thức được cho là nhằm phân tán thu nhập để thực hiện hành vi trốn thuế. Việc đưa bất động sản vào danh mục kinh doanh cũng được cho là động thái giúp Kim Seon Ho dễ vay vốn hơn so với cá nhân, đồng thời có thể đưa khoản lãi vay vào chi phí doanh nghiệp để giảm thuế.

Sau khi Cha Eun Woo - Kim Seon Ho bị phát hiện sử dụng mô hình tương tự nhau, làm dấy lên nghi vấn trốn thuế thì công chúng hiện đang đổ dồn sự chú ý vào Fantagio - công ty quản lý của cả 2 ngôi sao. Nếu thông tin trốn thuế có thật, nam tài tử sẽ đối mặt với nguy cơ "bay màu" sự nghiệp bất chấp việc đang gây bão toàn cầu với Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không.