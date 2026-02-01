Vào trưa ngày 1/2, netizen khắp châu Á như "chết lặng" khi Sports Kyunghang đưa tin độc quyền Kim Seon Ho sở hữu công ty gia đình có mô hình giống công ty của Cha Eun Woo. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình này có thể liên quan đến né thuế hoặc trốn thuế trá hình.

Công ty quản lý Fantagio nhanh chóng phản hồi rằng công ty gia đình của Kim Seon Ho đã không hoạt động suốt hơn một năm qua, bắt đầu thủ tục giải thể và được lập theo đề xuất từ công ty quản lý cũ Salt Entertainment, với mục đích ban đầu là phục vụ hoạt động sân khấu kịch, không nhằm trốn thuế. Tuy nhiên, công chúng vẫn không khỏi ngờ vực và hoang mang.

Sports Kyunghang công bố thông tin Kim Seon Ho sở hữu công ty gia đình có mô hình giống công ty của Cha Eun Woo. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình này có thể liên quan đến né thuế hoặc trốn thuế trá hình. Ảnh: Instagram

Ngược dòng lại quá khứ, vào tháng 3 năm ngoái, giới quan sát đã vô cùng ngạc nhiên khi Kim Seon Ho ký hợp đồng với Fantagio. Bởi vì trước đó, anh đã có sự qua lại, tìm hiểu HighZium Studio - công ty quản lý của Song Joong Ki, Kim Ji Won. Tuy nhiên ở phút chót, anh lại đột ngột "quay xe" đầu quân cho Fantagio - mái nhà chung của Cha Eun Woo, Kang Tae Oh, Seo Kang Joon, nhóm ASTRO... Sports Chosun nhận định có vẻ như Kim Seon Ho thay đổi quyết định do Fantagio đưa ra mức lót tay khổng lồ, lên đến hơn 2 tỷ won (36 tỷ đồng).

Giới truyền thông Hàn Quốc đánh giá rằng Fantagio đưa ra mức phí khủng để chiêu mộ Kim Seon Ho vì công ty nhận thấy họ cần một diễn viên ngôi sao có thể thay thế vị trí của Cha Eun Woo đang chuẩn bị nhập ngũ. "Mặc dù vậy, trong tình huống mà hầu hết các hợp đồng độc quyền đều được ký mà không cần đặt cọc, thì khoản đặt cọc lớn như vậy là điều đáng ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là Fantagio đánh giá rất cao sức hút của Kim Seon Ho” - Sports Chosun viết.

Fantagio đưa ra khoản lót tay 2 tỷ won (36 tỷ đồng) để chiêu mộ Kim Seon Ho thay thế cho Cha Eun Woo. Ảnh: Instagram

Và quả thật trong 1 năm qua, Kim Seon Ho đã trở thành "gà đẻ trứng vàng" mới cho Fantagio. Anh gây bão toàn cầu với khoảnh khắc nháy mắt ngắn ngủi trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Phim đứng đầu bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh ăn khách nhất toàn cầu của Netflix trong suốt 8 tuần. Đến nay, "nam thần má lúm" lại khiến khán giả phát cuồng với Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không? cùng bộ phim Delusion vừa ghi hình ở Việt Nam và đóng cặp với Suzy.

Chỉ vừa mới tuần trước, Starnews đã so sánh tình hình trái ngược của Kim Seon Ho và Cha Eun Woo, nhận định Cha Eun Woo từ "con vàng con bạc" của Fantagio đã trở thành "kẻ thất thế". Nghi vấn trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng) là mức trốn thuế cao nhất trong giới showbiz Hàn Quốc, gây chấn động dư luận. Cha Eun Woo sụp đổ hình tượng, mất các hợp đồng quảng cáo, thậm chí có nguy cơ phải ngồi tù.

Chỉ vừa mới tuần trước, Starnews đã so sánh tình hình trái ngược của Kim Seon Ho và Cha Eun Woo. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên đến nay, Kim Seon Ho cũng đã bị phát giác sở hữu công ty gia đình có mô hình giống công ty của Cha Eun Woo. Công chúng không khỏi hoang mang, ngờ vực khi cả 2 nam thần của Fantagio đều có điểm chung này. Bản thân Fantagio cũng đã bị Cục thuế Hàn Quốc truy thu 82 tỷ won (gần 1500 tỷ đồng) do cáo buộc sử dụng hóa đơn không và trốn thuế liên quan đến công ty riêng của Cha Eun Woo. Việc công ty quản lý không "liêm" thậm chí khiến dư luận càng thêm nghi ngờ tính xác thực trong những lời biện bạch của công ty này về cả Cha Eun Woo lẫn Kim Seon Ho.

Công chúng hiện đang nín thở chờ đợi liệu Kim Seon Ho lại được Dispatch minh oan thêm lần nữa, hay thực sự có khuất tất như Cha Eun Woo? Nếu Kim Seon Ho thực sự trong sạch, có thể thấy rằng 2 tỷ won (36 tỷ đồng) của Fantagio đã phát huy tác dụng khi thực sự có thể chiêu mộ được ngôi sao thay thế Cha Eun Woo. Nếu anh không "liêm", hẳn Fantagio sẽ lâm cảnh vô cùng khó khăn khi mất cả 2 "gà đẻ trứng vàng", thiệt hại cả về tài chính lẫn danh tiếng vì ồn ào trốn thuế nghiêm trọng.