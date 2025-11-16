Nam tài tử điển trai Nghiêm Khoan dạy con kiểu gì mà khiến vợ khóc lóc, van xin trước bao người?

Thời gian trước, mạng xã hội Trung Quốc từng bàn tán sôi nổi về cuộc xung đột nuôi dạy con của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Nghiêm Khoan - Đỗ Nhược Khê. Sự việc bùng nổ khi trong một buổi livestream, con gái khi ấy 3 tuổi của họ bị Nghiêm Khoan kiên quyết bế lên xe dù bé đang không hợp tác, và cảnh tượng này diễn ra ngay trước hàng triệu người xem.

Điều khiến sự việc nhanh chóng leo thang là phản ứng đầy cảm xúc của Đỗ Nhược Khê. Ngay tại hiện trường, cô bật khóc và chất vấn chồng: “Con bé mới 3 tuổi. Trẻ con cần được hướng dẫn, chứ không phải bị làm cho xấu hổ trước mặt mọi người”. Những giọt nước mắt và lời nói nghẹn ngào ấy đã khiến dân mạng lập tức chia thành hai phe.

Cộng đồng mạng sôi nổi bình luận như thể câu chuyện của chính gia đình họ. Không ít người ủng hộ sự cứng rắn của Nghiêm Khoan, cho rằng trẻ cần được “uốn nắn” từ nhỏ để không phát triển tính bướng bỉnh. Quan điểm này xuất phát từ niềm tin rằng nhiều đứa trẻ ngày nay bị chiều chuộng quá mức.

Nghiêm Khoan

Ngược lại, phe đứng về phía Đỗ Nhược Khê lại cho rằng hành động của Nghiêm Khoan quá thô bạo, dễ tạo nên tổn thương tâm lý cho trẻ. Họ lập luận rằng ở tuổi lên ba, trẻ chưa thể hiểu hết tình huống, và việc cưỡng ép trước mặt đám đông là điều không nên.

Sự việc càng đáng chú ý khi cả hai vợ chồng là người nổi tiếng, khiến mâu thuẫn gia đình riêng tư trở thành đề tài tranh cãi toàn mạng. Nhưng điều khiến câu chuyện “lan rộng” chính là vì nó phản chiếu thực tế của rất nhiều gia đình: bố mẹ bất đồng trong cách dạy con, và trẻ là người đứng giữa cuộc chiến vô hình ấy.

Từ câu chuyện của người nổi tiếng, nhìn lại bài học nuôi dạy con trong mỗi gia đình

Cuộc xung đột của Nghiêm Khoan và Đỗ Nhược Khê không phải chuyện cá biệt. Nó chạm đến một vấn đề muôn thuở: cha nghiêm - mẹ hiền, hai phong cách giáo dục đối lập lâu nay vẫn tồn tại trong nhiều gia đình châu Á.

Điều quan trọng không phải ai đúng, ai sai, mà là cách hai phong cách này tác động lên trẻ nhỏ.

Một bức ảnh cũ của gia đình Nghiêm Khoan

Thứ nhất, trẻ chỉ mới 3 tuổi cần sự hướng dẫn thay vì ép buộc. Ở độ tuổi này, cảm xúc của trẻ chiếm phần lớn hành vi. Việc cưỡng ép, quát mắng, hay tạo áp lực trước mặt người ngoài có thể khiến trẻ sợ hãi, dễ dẫn đến tâm lý né tránh hoặc mất cảm giác an toàn.

Thứ hai, sự bất đồng công khai giữa cha mẹ là điều gây tổn thương lớn nhất. Trẻ nhỏ luôn quan sát cảm xúc và hành vi của cha mẹ để hình thành nhận thức về thế giới. Khi cha mẹ xung đột, trẻ dễ cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra sự căng thẳng ấy.

Thứ ba, cả cha lẫn mẹ đều có lý, điều sai nằm ở cách thể hiện.

Nỗi lo của Nghiêm Khoan về việc “không rèn từ nhỏ thì lớn khó dạy” không sai. Nỗi đau của Đỗ Nhược Khê khi con bị làm bẽ mặt cũng hoàn toàn chính đáng.

Giáo dục hiệu quả cần sự dung hòa: kiên định nhưng không bạo lực, yêu thương nhưng không nuông chiều.

Cuối cùng, bài học lớn nhất chính là sự đồng thuận giữa cha và mẹ. Trẻ không chỉ học từ lời nói mà từ cách cha mẹ đối xử với nhau. Một gia đình mà cha mẹ biết trao đổi, tôn trọng quan điểm của nhau sẽ giúp trẻ phát triển cảm giác an toàn và sự tin tưởng.

Câu chuyện của vợ chồng Nghiêm Khoan cho thấy: đôi khi trẻ không cần cha nghiêm hay mẹ hiền. Điều trẻ cần nhất chính là sự thấu hiểu và tình yêu thương thống nhất từ cả hai người lớn quan trọng nhất trong cuộc đời.