Con gái sao Việt bị bạn học chê "như quỷ, xấu quá": Cách phản ứng của mẹ nhẹ nhàng mà không chê vào đâu được

Hoàng Bách (sinh năm 1980), từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám AC&M. Năm 2006, anh kết hôn với người mẫu Thanh Thảo. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi hiện có 3 nhóc tì gồm 2 trai một gái có tên là Tê Giác, Meo Meo và Hippo. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Không chỉ vậy, cả hai còn không ít lần nêu quan điểm dạy con và nhận về nhiều lời khen.

Cách đây một thời gian, bà xã của nam ca sĩ Hoàng Bách từng chia sẻ câu chuyện cô con gái Meo Meo - Minh Hà nhuộm tóc đi học bị bạn bè chê bai, giễu cợt bằng những từ ngữ khó nghe. Tuy nhiên, thay vì bênh vực con, cựu người mẫu Thanh Thảo lại có cách ứng xử khiến ai cũng phải nể phục.

Hoàng Bách - Thanh Thảo

Cụ thể, chị kể: "Con gái tui hăm hở vào trường để khoe cái đầu mới nhuộm. Có một số bạn la lên "trời ơi, cái đầu thấy ghê quá", "nhìn Minh Hà như quỷ xấu quá, ghê quá", "Minh Hà đầu đen đẹp hơn".

Tui hỏi: Rồi con thấy sao? Con gái đáp: "Trái tim con tan vỡ mẹ ạ, buồn lắm. Nhưng cũng may, bạn L. bạn thân con bảo vệ con, chê bạn kia "bạn tóc đen cũng xấu mà có đẹp đâu". Rồi con thấy vui quá cười haha... hết buồn luôn".

Tiếp lời, Thanh Thảo kể: "Tui cũng mắc cười mấy bé, mà nghĩ thầm, ủa quen cái tật chê qua chê lại rồi cười mai mốt quen như thế làm tổn thương người khác sao? Nên tư vấn cho bé, lần sau ai nói con vậy, thì con cứ bảo, bạn nói như vậy làm mình buồn đó. Bạn không thấy đẹp nhưng mình thích là mình thấy đẹp. Chứ con đừng dùng cách bạn làm mình buồn, mình lại đi làm bạn buồn, vậy là thành 2 người buồn luôn đó con".

Ngay sau khi bà xã Hoàng Bách chia sẻ câu chuyện trường lớp của con gái, đông đảo cư dân mạng đều thán phục cách giáo dục con cái của cô. Có thể thấy, cựu người mẫu Thanh Thảo không hề bênh vực con quá đà, thay vào đó cô đưa ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý để con có thể rút kinh nghiệm lần sau.

Về cách dạy con, vợ chồng nam ca sĩ vẫn luôn áp dụng phương pháp giáo dục là làm bạn cùng con. Trẻ con như tấm gương phản chiếu của người lớn vậy. Người lớn dành cho chúng sự tôn trọng chúng sẽ dành lại cho ta những điều tương tự.

Trong gia đình, điều quan trọng nhất là luôn luôn cho các con biết là các con được yêu thương và tôn trọng. Với bất cứ quyết định gì của các con bố mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ. Bố mẹ sẽ chỉ là người hướng dẫn và định hướng cho các con.

Trước đây, khi mới có con, ca sĩ Hoàng Bách cho biết anh có xu hướng dạy con nhiều bằng lời nói và sách vở. Anh chia sẻ: "Càng ngày, tôi càng thấy, chúng ta nói trăm lời không bằng một hành động. Ví dụ, ta hay nói "thắng không kiêu, bại không nản" để dạy con, giúp con đứng vững trước mọi biến cố trong cuộc đời. Nhưng nếu ta không thể hiện được điều đó trong cuộc sống thì thực sự rất khó để dạy con.

Trẻ con thông minh hơn ta tưởng. Chúng quan sát và học từ những điều tưởng chừng đơn giản hàng ngày. Vậy nên, ngoài trò chuyện, phương pháp dạy con của tôi, nhiều nhất là bằng hành động.

Mình muốn con mạnh mẽ, mình nên sống mạnh mẽ. Chính mẹ tôi là người truyền cho tôi điều này, không qua lý thuyết mà bằng chính những quyết định của bà. Tôi tin rằng mình cũng có thể dạy lại cho các con bằng chính những bước đi của mình trong cuộc đời".

Có lẽ vì cách dạy con tâm lý của cha mẹ mà 3 anh em Tê Giác, Meo Meo và Hippo rất thương yêu nhau, anh chị lớn biết chiều chuộng và cưng chiều em út. Mỗi lần các bé xuất hiện trên trang cá nhân đều khiến người hâm mộ tan chảy.