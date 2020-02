Nam sinh viên cấu kết với anh trai lừa bán người phụ nữ sang Trung Quốc với giá 45 triệu đồng

Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Xeo Văn Lâm (SN: 1983) và Xeo Văn Đại (SN: 1993, em ruột Lâm), trú bản Chằm Puông, xã Lượng, (huyện Tương Dương) về hành vi "Mua bán người".

Cùng với tội danh trên, đối tượng Ven Thị Thủy (SN: 1992), trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn) được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi địa phương.

Ảnh minh họa.

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2013, khi đó Xeo Văn Đại là sinh viên của một trường cao đẳng nghề trên địa bàn TP Vinh làm quen với Ven Thị Thủy. Biết Thủy từng đi Trung Quốc, Đại đặt vấn đề có người thân muốn đi Trung Quốc, nhờ Thủy đưa sang bên đó bán lấy chồng với giá 60 triệu đồng/ người.

Thủy liên hệ với một người phụ nữ tên Thế (lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc) và được người này nhận mua với giá 45 triệu đồng/ người.

Liên hệ được "mối" làm ăn, Đại đã điện thoại về cho anh trai là Xeo Văn Lâm nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Đại hứa nếu trót lọt sẽ trả tiền công cho Lâm 10 triệu đồng.

Nghĩ việc dễ làm lại kiếm được số tiền lớn, Lâm tìm đến nhà chị C.T.T. (SN: 1979, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) rồi dùng lời ngon ngọt dụ dỗ người phụ nữ này. Lâm nói bên Trung Quốc hiện đang cần công nhân trồng hoa với mức lương cao, nếu chị T. đi sẽ giúp đỡ. Chị T. đồng ý.

Ngày hôm sau, Lâm đưa chị T. xuống TP Vinh gặp Đại và được Đại giao cho Thủy. Thủy đưa chị T. ra Móng Cái giao cho Thế. Sau đó Thế đưa chị T. vượt biên qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch rồi bán cho một người đàn ông với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 190 triệu VNĐ).

Một tháng sau Thế chuyển về cho Thủy 45 triệu đồng. Thủy đưa cho Đại 30 triệu.

Sau 7 năm bị lừa bán, đến tháng 6/2019, chị T. tìm cơ hội trốn về Việt Nam làm đơn tố cáo những kẻ buôn người.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.