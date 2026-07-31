Kỳ nghỉ hè đặc biệt

Kỳ nghỉ hè của gia đình tại bãi biển Hải Hòa (Thanh Hóa) trở thành trải nghiệm khó quên với Phạm Tuấn Hùng - sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhờ những kỹ năng hồi sức tim phổi được học trên giảng đường, nam sinh đã kịp thời cấp cứu, giúp một nạn nhân đuối nước qua cơn nguy kịch.

Khoảng 16h10 ngày 29/7, trong lúc cùng gia đình du lịch tại bãi biển Hải Hòa (Thanh Hóa), Hùng và em trai phát hiện một người đàn ông vừa được đưa lên bờ trong tình trạng đuối nước. Ngay khi đến gần, nam sinh nhận thấy người dân đang ép tim cho nạn nhân nhưng chưa đúng kỹ thuật.

"Lần đầu trực tiếp đối mặt với một ca cấp cứu thực tế nên tôi còn bỡ ngỡ và chần chừ vài giây. Đúng lúc đó, bố hỏi: 'Họ làm đúng kỹ thuật không con?'. Câu hỏi ấy giúp tôi lấy lại bình tĩnh để tiến đến thay thế và thực hiện hồi sức tim phổi cho nạn nhân", Hùng kể.

Phạm Tuấn Hùng cấp cứu người đàn ông đuối nước. Video: NVCC.

Phạm Tuấn Hùng cấp cứu người đàn ông đuối nước. Video: NVCC.

Trong quá trình cấp cứu, Hùng nhận được sự hỗ trợ của nhiều người xung quanh. Một người dân phối hợp thổi ngạt theo hướng dẫn của nam sinh, trong khi lực lượng công an nhanh chóng di tản đám đông để tạo khoảng trống, giúp việc hồi sức diễn ra thuận lợi hơn. Sau nhiều phút kiên trì ép tim và khoảng 2-3 chu kỳ thổi ngạt, nạn nhân bắt đầu ho và tự thở trở lại.

"Lúc đó tôi giảm dần nhịp và lực ép, sau đó kiểm tra mạch, hô hấp, ý thức rồi hỏi những câu đơn giản để đánh giá khả năng nhận thức. Khi bác bắt đầu trả lời được và làm theo các hướng dẫn như mở miệng để kiểm tra đường thở, tôi mới yên tâm phần nào", Hùng cho biết.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Hùng cho biết trong suốt quá trình cấp cứu bản thân gần như không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tập trung thực hiện theo đúng các bước đã được học.

Khoảng 10' sau, xe chuyên dụng của lực lượng công an tới hiện trường, đúng lúc nạn nhân lấy lại ý thức. Lúc này, nam sinh trường Đại học Y - Dược tiếp tục cùng bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn.

"Khi đến bệnh viện, các bác sĩ và nhân viên y tế lập tức tiếp nhận cấp cứu. Sau khi thăm khám, đội ngũ y tế xác nhận chức năng tim và phổi của nạn nhân đã ổn định. Đến lúc đó, tôi mới thực sự thả lỏng sau khoảng thời gian căng thẳng và được tiến hành lấy lời tường trình để xác định danh tính nạn nhân", Tuấn Hùng cho biết.

Không mong bản thân trở nên nổi tiếng

Đến nay, sau gần một ngày sự việc diễn ra, Hùng vẫn chưa hết xúc động. Nam sinh cho biết điều khiến em hạnh phúc và biết ơn nhất là có thể góp phần cứu sống một người. Tối 29/7, Hùng đã gặp lại nạn nhân cùng vợ tại bệnh viện. Sức khỏe của người đàn ông đã ổn định, tỉnh táo và có thể trò chuyện vui vẻ. "Được thấy bác khỏe mạnh, nói chuyện bình thường là điều khiến tôi yên tâm nhất sau nhiều giờ căng thẳng", Hùng chia sẻ.

Bên cạnh sự xúc động sau khi cấp cứu thành công, Hùng cũng thẳng thắn chia sẻ về áp lực và những hạn chế của bản thân. Là sinh viên năm hai, chưa có cơ hội thực tập tại bệnh viện, nam sinh cho biết những lời động viên ngắn gọn của bố ngay tại hiện trường đã tiếp thêm sự bình tĩnh và tự tin để em bước vào cấp cứu.

Bên cạnh sự xúc động sau khi cấp cứu thành công, Hùng cũng thẳng thắn chia sẻ về áp lực và những hạn chế của bản thân. Ảnh: NVCC.

Nam sinh cũng tự nhận kỹ thuật của mình chưa thực sự hoàn hảo do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế và phải thực hiện hồi sức trên nền cát. "Càng về sau tôi không giữ được nhịp ép, lực ép ổn định và vị trí ép cũng bị lệch đôi chút. Khi bác có phản ứng tích cực, tôi càng thấy biết ơn và trân trọng những kỹ năng cấp cứu đã được học ở trường. Đó thực sự là những kiến thức rất quý giá", Hùng chia sẻ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, Hùng nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi. Tuy nhiên, điều nam sinh mong muốn không phải là sự nổi tiếng.

"Tôi vui vì câu chuyện được mọi người đón nhận. Điều đó cũng tiếp thêm động lực và trách nhiệm để tôi tiếp tục học tập, theo đuổi nghiêm túc ngành y đã lựa chọn", Hùng chia sẻ.

Phạm Tuấn Hùng hiện là sinh viên năm hai lớp QH.2024.YA, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Theo nam sinh, điều ý nghĩa nhất là câu chuyện có thể góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ đuối nước và tầm quan trọng của các kỹ năng sơ cứu. Hùng khuyến cáo mọi người cần cẩn trọng khi tắm biển, quan sát kỹ dòng nước, không bơi quá xa bờ và chủ động trang bị kỹ năng sinh tồn cũng như hồi sức tim phổi cơ bản.

"Nếu gặp tình huống tương tự, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng đánh giá tình trạng nạn nhân, tạo khoảng trống để công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi và thực hiện đúng kỹ thuật cấp cứu. Tôi tin rằng bất kỳ ai được đào tạo bài bản cũng sẽ sẵn sàng tham gia cứu người khi cần thiết", Hùng nói.