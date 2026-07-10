Vào khoảng 18h ngày 5/7, Công an xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo của ông Vàng Giá Chừ, Trưởng bản Nậm Xả về việc anh Vàng Phạ Hùng, sinh năm 1986, trú tại bản Nậm Xả, xã Bum Tở nghi bị đuối nước, mất tích tại khu vực sông Đà thuộc đoạn qua xã Bum Tở.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an xã Bum Tở đã khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các lực lượng phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Do khu vực xảy ra vụ việc có địa hình rộng, lòng sông sâu, nước chảy xiết, thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã dùng flycam để khảo sát từ trên cao, hỗ trợ rà soát các khu vực ven bờ, bãi bồi, dòng chảy và những vị trí khó tiếp cận bằng phương pháp thông thường.

Sau nhiều ngày huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, sáng 9/7 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vàng Phạ Hùng tại khu vực sông Đà, cách vị trí gặp nạn khoảng 300 m về phía hạ lưu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.