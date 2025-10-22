Cuộc sống hiện tại của dàn Quán quân Olympia đình đám: Người thành đạt ở Úc, người chọn trở về cống hiến

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một sân chơi kiến thức, mà còn là ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ học sinh Việt. Trải qua hơn hai thập kỷ phát sóng, chương trình đã tìm ra chứng kiến hàng loạt gương mặt xuất sắc bước lên chiếc bục vinh quang nhất. Sau ánh hào quang chiến thắng, hành trình cuộc sống của các Quán quân đã rẽ theo nhiều hướng khác nhau: người ở lại nước ngoài lập nghiệp, người trở về cống hiến cho quê hương.

Trần Ngọc Minh

Trở lại năm 1999, Trần Ngọc Minh - học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) là Quán quân của Olympia mùa đầu tiên. Sau chiến thắng, cô nhận học bổng du học tại Đại học Swinburne (Australia), theo học ngành Kỹ sư Viễn thông và Công nghệ Thông tin. Với thành tích học tập ấn tượng, Ngọc Minh sau đó được nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Mạng thông tin tại cùng trường.

Sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ, cô làm việc cho một công ty viễn thông ở Australia, rồi chuyển sang giữ vị trí Giám đốc Tiếp thị của tổ chức từ thiện "Open Your Hearts". Cuộc sống sau khi kết hôn, định cư tại Melbourne cùng gia đình khiến Trần Ngọc Minh ngày càng kín tiếng hơn, nhưng hình ảnh "nữ Quán quân đầu tiên" vẫn luôn là biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh.

Phan Mạnh Tân

Giành chức vô địch tại Olympia năm thứ hai, Phan Mạnh Tân - học sinh chuyên Toán Trường PTTH Năng Khiếu tỉnh Hà Tĩnh (nay là Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) tiếp tục con đường học vấn tại Đại học Swinburne (Australia) với học bổng toàn phần ngành Công nghệ Thông tin. Sau khi tốt nghiệp, anh được chọn vào chương trình học danh dự, rồi chuyển thẳng lên bậc Tiến sĩ Tin học.

Thành tích học tập xuất sắc giúp anh được giữ lại làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, nhưng Mạnh Tân đã chọn rẽ hướng sang lĩnh vực doanh nghiệp khi nhận lời mời làm việc tại tập đoàn IBM. Anh gắn bó với tập đoàn công nghệ hàng đầu này suốt hơn 10 năm. Hiện tại, Phan Mạnh Tân đang sinh sống tại Melbourne cùng vợ và hai con trai, có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn gia đình.

Lê Vũ Hoàng

Giống như nhiều người tiền nhiệm, Lê Vũ Hoàng cũng lựa chọn con đường du học sau khi giành chức Quán quân Olympia năm thứ 6. Anh theo học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne từ năm 2005 và xuất sắc hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại đây.

Sau khi tốt nghiệp, Lê Vũ Hoàng sáng lập và điều hành một công ty công nghệ có trụ sở tại Australia và chi nhánh tại Việt Nam. Năm 2021, doanh nghiệp của anh nhận được khoản đầu tư lên tới 150 tỷ đồng từ quỹ Celesta. Giữa bộn bề công việc, vị Quán quân năm nào vẫn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình tại Sydney - nơi anh cùng vợ con xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Lê Viết Hà

Giành chiến thắng năm thứ 7 với 210 điểm, Lê Viết Hà (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) sang Australia học hai ngành: Công nghệ Robot và Khoa học Máy tính tại Đại học Swinburne. Sau đó, anh tiếp tục học lên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Deakin.

Sau vài năm làm việc tại nước ngoài, Viết Hà quyết định trở về Việt Nam vào năm 2017, đảm nhận vị trí cán bộ phụ trách đầu tư. Đến năm 2020, anh chuyển hướng sang lĩnh vực ẩm thực, trở thành Giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng nổi tiếng với nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Lựa chọn ở lại quê hương, Viết Hà là một trong số ít Quán quân Olympia chọn con đường "hồi hương" để cống hiến.

Phan Minh Đức

Phan Minh Đức là thí sinh đầu tiên của Thủ đô giành chiến thắng tại Chung kết năm 2010, với số điểm 295. Sau chương trình, anh theo học ngành Tài chính - Kế toán tại Đại học Swinburne, rồi được chuyển thẳng lên chương trình Tiến sĩ Kinh tế Năng lượng. Tuy nhiên, sau hơn hai năm, Minh Đức quyết định dừng lại để tìm hướng đi mới phù hợp hơn.

Bên cạnh việc giảng dạy môn Nguyên lý Kinh tế, anh còn theo học Thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin doanh nghiệp - định hướng chuyển đổi số. Minh Đức từng chia sẻ, anh mong muốn sẽ sớm trở về Việt Nam để áp dụng kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hơn 25 năm trôi qua, Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn tiếp tục là bệ phóng cho biết bao thế hệ học sinh tài năng. Dù mỗi người chọn một con đường khác nhau, điểm chung ở họ vẫn là tinh thần học hỏi, bản lĩnh vươn lên và khát khao đóng góp cho nước nhà.