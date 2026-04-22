Tối 21/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh bị hai đối tượng chặn xe, hành hung. Trước đòn đánh từ hai đối tượng, nam sinh này chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sự việc khiến những người chứng kiến vô cùng bức xúc. Vụ hành hung khiến nam sinh bị xây xát nhẹ ở vùng má và bầm tím vai trái.





Tới ngày 22/4, Công an xã Hòa Khánh thông tin trên Thanh Niên, nạn nhân bị đánh được xác định là V.T.H (16 tuổi, ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Người đánh em H. là T.H.N (18 tuổi, ở xã Đức Hòa) và T.M.K (16 tuổi, ở xã Hòa Khánh, cùng tỉnh Tây Ninh). Tại cơ quan công an, N. và K. thừa nhận hành vi đánh H. vì cho rằng bị em này nẹt pô "khiêu khích".

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 18/4, sau khi rời quán nước tại xã Hậu Nghĩa, K. điều khiển xe máy chở theo N. lưu thông hướng về xã Hòa Khánh. Khi đến khu vực vòng xoay Hòa Khánh rẽ vào đường 823D, xe máy do H. điều khiển vượt qua xe của K.

Cho rằng H. có hành vi nẹt pô xe "khiêu khích", N. yêu cầu K. tăng ga đuổi theo để "nói chuyện". Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thôi Môi, K. ép xe khiến H. phải dừng lại. Tại đây, N. và K. lao vào dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào vùng đầu và người nạn nhân.