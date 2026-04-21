Sai lầm từ suy nghĩ bướng bỉnh

Sáng 21/4, lực lượng tìm kiếm phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m trong khu vực rừng núi Tam Đảo. Thời điểm được tìm thấy là khoảng 7h15, sau hơn 37 giờ mất liên lạc.

Nam sinh được sơ cứu tại chỗ và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/4, gia đình không thể liên lạc với Tuấn Anh khi em đi leo núi cùng nhóm bạn tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù. Nhóm gồm 10 người, xuất phát từ khu vực dốc Rít với mục tiêu chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc cao khoảng 1.592 m.

Tuấn Anh cho biết kế hoạch ban đầu không phải Tam Đảo. Chính sự thay đổi đột ngột này khiến công tác chuẩn bị trở nên sơ sài, Tuấn Anh và nhóm bạn bước vào chuyến leo núi với trang phục thiếu an toàn: quần đùi, áo cộc và dép lê.

“Bọn em hẹn nhau đi Ba Vì. Nhưng hôm đó kiểm tra thời tiết thấy mưa nên chuyển sang Tam Đảo. Lúc đi em mặc quần đùi, áo cộc, mang dép lê, có thêm một bộ áo mưa. Đến nơi thì người dân cho mượn thêm một đôi ủng rồi chúng em xuất phát luôn.”

Nhóm bắt đầu leo từ 6h30 sáng, đến gần 12h thì lên tới khu vực mục tiêu và quay đầu. “Khoảng 4 giờ chiều là em bắt đầu bị lạc. Từ lúc đó đến khi được cứu, em không biết chính xác là mấy giờ sáng hôm sau nữa.”

Nguyên nhân, theo chính Tuấn Anh, đến từ một quyết định cá nhân: “Do bướng bỉnh quá nên em tách đoàn. Không phải cãi nhau với các bạn. Em nghĩ là sẽ chung một đường về nên em đi đường tắt cho nhanh. Nhưng lúc xuống thì bị lạc.”

37 giờ sinh tồn

Khi nhận ra mình đã lạc khỏi nhóm, Tuấn Anh đối mặt với thực tế khắc nghiệt: không sóng điện toán, không thiết bị định vị và chiếc điện thoại duy nhất cũng hỏng hoàn toàn do ngấm nước khi em trượt ngã xuống suối. Giữa rừng sâu, nam sinh chỉ còn vài chiếc bánh trong cặp và bộ quần áo mỏng manh trên người.

Mặc dù trước khi điện thoại bị hỏng, nam sinh đã thử gọi vào các số khẩn cấp 113, 114 ngay khi có tín hiệu yếu, nhưng địa hình núi cao đã ngăn cản mọi nỗ lực kết nối. Trong suốt 37 giờ, chiến thuật duy nhất của Tuấn Anh là bám theo dòng nước:

"Em nghĩ trong đầu là chỉ cần xuống đến cuối của suối là sẽ có đường về. Thế là em cứ men theo suối em xuống thôi. Nước thì em lấy nước suối uống, tối đến thì em ngủ trên mấy cái vách đá.”

Chân và tay Tuấn Anh đầy vết trầy xước

Do chỉ mang dép lê, phần da bàn chân của Tuấn Anh đã bị xẻ những đường rách sâu, rớm máu. Khi trượt ngã, Tuấn Anh đã phải dùng tay tì mạnh vào những mảng đá gồ ghề, sần sùi để hãm đà tuột. Hậu quả là lòng bàn tay, ngón tay đều bị trầy xước.

“Em bị trượt ngã nên phải tì bàn tay vào đá để đỡ bị tuột nhanh quá, chân đập vào đá nên mới có nhiều vết thương. Nhưng thật ra em không tuyệt vọng mấy, em chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để mình xuống sớm thôi."

"Đây là bài học đắt giá của em”

Ngay sau khi nhận được yêu cầu phối hợp từ tỉnh Phú Thọ, một Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã được thành lập ngay tại hiện trường dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Chiến dịch huy động lực lượng hiệp đồng quy mô lớn với hơn 100 người, bao gồm: Cảnh sát PCCC, Kiểm lâm Vườn quốc gia Tam Đảo, quân đội, y tế, cùng lực lượng công an và dân quân từ hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên.

Dựa trên bản đồ địa hình, Sở Chỉ huy đã chia lực lượng thành 9 tổ công tác, tập trung rà soát các khe suối, lối mòn và những khu vực có nguy cơ cao. Đến 7h18 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 9 đã phát hiện Tuấn Anh tại khu vực bờ suối ở cao độ 600 m. Sau khi được ổn định tâm lý và sơ cứu, nam sinh đã được các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đưa ra khỏi rừng an toàn.

"Có một đoàn đi đến đoạn đấy thì hú còi, em nghe thấy và kêu lên: 'Có ai đó không? Cứu em với!'. Mọi người bắt đầu xác định phương hướng, hỏi tên em để xác nhận rồi tới đón em về với gia đình."

Đây là lần đầu tiên Tuấn Anh tham gia leo núi. Chuyến đi vốn được kỳ vọng là một trải nghiệm vui vẻ đã trở thành một biến cố nhớ đời. Nhìn lại hành trình đơn độc giữa rừng già, nam sinh chia sẻ thẳng thắn về sai lầm của bản thân:

"Đây là bài học đắt giá của em. Bài học này đánh đổi bằng chính tính bướng bỉnh của mình. Nếu không bướng bỉnh, lúc đấy em đã quay đầu lại đi theo đoàn là có thể về đến nhà trong ngày hôm đó rồi. Em đã nghĩ sẽ có một con đường để gặp lại bạn mình ở đoạn dưới, nhưng thực tế là em đã lạc hoàn toàn."