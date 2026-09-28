Sự việc một nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh rơi từ tầng 5 khách sạn tử vong trong thời gian đang đi trải nghiệm ở TP Huế khiến nhiều người ngỡ ngàng, đau xót. Nạn nhân là em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Báo VOV thông tin tối ngày 27/9, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 9 của trường tư thục liên cấp trên địa bàn tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế.

Báo cáo cho biết, thực hiện kế hoạch năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tổ chức chương trình trải nghiệm cho 178 học sinh khối 9 tại TP Huế, thời gian từ tối thứ Sáu (ngày 25/9) đến chủ Nhật (ngày 27/9).

Ngôi trường nơi nam sinh đang theo học. (Ảnh: Tiền Phong)

Khoảng 3 giờ ngày 27/9, trong thời gian lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa, TP Huế), N.M.Q. được phát hiện rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống, dẫn đến tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn trải nghiệm đang ngủ.

Báo Lao Động cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, ngay trong sáng 27/9, ban lãnh đạo nhà trường khẩn trương thành lập tổ công tác vào Huế, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và diễn biến cụ thể của sự việc. Nhóm học sinh còn lại tham gia chuyến trải nghiệm được nhà trường tổ chức đưa trở về Hà Tĩnh vào chiều 27/9. Nhà trường cũng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên đến giúp đỡ, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho nam sinh, đồng thời hỗ trợ kinh phí ban đầu.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.