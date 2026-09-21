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Đau lòng nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi tại Quảng Trị

Phạm Trang (t/h),
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Một nam sinh lớp 10 ở Quảng Trị bị nước lũ cuốn mất tích khi cùng hai người bạn vào suối Vực Trô, thôn Khe Gát, hái củi.

Theo thông tin từ báo Tin tức, chiều tối 20/9, lãnh đạo UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm một nam sinh lớp 10 không may bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực suối Vực Trô, thôn Khe Gát.

Theo Đời sống & Pháp luật Copy link 21/09/2026 08:18 (GMT +7)
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