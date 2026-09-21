Đau lòng nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi tại Quảng Trị

Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam VOV cũng cho hay, một người bạn đi cùng chứng kiến sự việc và bơi ra tìm cách cứu H. nhưng do sức yếu, không thể tiếp cận nên đã bơi trở lại bờ, gọi người lớn đến hỗ trợ.

Người dân hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích (Ảnh: VOV)

Khoảng 15h30, lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc và triển khai tìm kiếm. Các lực lượng, trong đó có Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân địa phương tổ chức lặn tìm dọc khu vực suối và những vị trí có khả năng nạn nhân bị nước cuốn đến, đồng thời giăng lưới tại khu vực hạ lưu để hỗ trợ tìm kiếm.

Đến tối nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: VOV)

Chính quyền xã Phong Nha đã huy động khoảng 50 người tham gia tìm kiếm, trong đó có 5 đội thợ lặn. Được biết, gia đình em H. hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em nuôi 4 người con.

Phạm Trang (t/h)