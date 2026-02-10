Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 9 bị nhóm người đánh tử vong khi đang ngồi uống nước trước cửa hàng tiện lợi, xảy ra rạng sáng ngày 7/2 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai gây bức xúc dư luận, nạn nhân là em N.Q.H. (học sinh một trường THCS trên địa bàn phường Pleiku).

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập những người có liên quan để làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 thiếu niên trực tiếp tham gia hành hung em H. Trong số đó có 2 người đang học tại Trường THCS Trưng Vương và Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Đối tượng còn lại trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, bước đầu nhóm này khai do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thời điểm xảy ra sự việc, thấy H. và người bạn ngồi uống nước cùng bạn gái của một trong các đối tượng nên nảy sinh ghen tuông, rủ nhau hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm em H. đang ngồi uống nước trước cửa hàng tiện lợi thì bị một nhóm người lao đến hành hung. Lúc đầu, nhóm này đánh một người bạn trong nhóm của H. và người này chạy thoát được. Sau đó, nhóm lao vào, dùng tay, chân đấm đá em H. khiến nam sinh gục ở đường.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, H. sau đó nhập viện trong tình trạng bị ngưng tim, ngưng thở, giãn đồng tử, mất phản xạ ánh sáng, vùng mặt, cổ có nhiều vết xây xát. Dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai song nam sinh đã không qua khỏi vào tối ngày 8/2.