Chiều ngày 13-8, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc (đóng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo vụ việc thầy giáo V.X.T., giảng dạy môn Tiếng Anh đã có hành động tát tới tấp vào mặt một học sinh gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh thầy giáo V.X.T. có hành động tát tới tấp vào mặt nam sinh lớp 7. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8-8, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

Báo cáo cũng cho thấy, giữa thầy T. và em H. có quan hệ anh em họ hàng (bố mẹ em H. là chú của thầy T.). Trong quá trình học tập, em H. được gia đình nhờ thầy giáo T. dạy kèm học tập từ năm học lớp 3 tới giờ.

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã khoe với các bạn là anh mình (tức thầy T. - PV) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em nhà mình phát ngôn không lễ phép đối với anh đồng thời là thầy giáo, nên thầy giáo T. đã đến nhà em H., quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.)"- báo cáo nêu.

Trường THPT Vĩnh Lộc, nơi thầy giáo V.X.T. đang công tác

Ngay sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã triệu tập khẩn hội nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu, yêu cầu thầy T. đến cùng gia đình chăm sóc, theo dõi sức khỏe của học sinh H., đồng thời tường trình, kiểm điểm trước chi bộ, đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường.

Sau đó, thầy T. đã cùng gia đình đưa em H. đi kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương Hà Nội. Kết quả, em H. bị rách màng nhĩ tai trái, hiện tiếp tục chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sức khỏe đã ổn định.

Cũng theo báo cáo, ngày 11-8, Trường THPT Vĩnh Lộc cũng đã tổ chức hội nghị cốt cán phân tích, làm rõ hơn vụ việc, yêu cầu thầy giáo T. tiếp tục chăm sóc cháu bé; kiểm điểm, viết tường trình đầy đủ rõ ràng hơn.

Đồng thời, các tổ chuyên môn rà soát, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra giáo viên trong việc thực hiện các hoạt động ở địa phương theo đúng quy định.

Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, chưa thấy Trường THPT Vĩnh Lộc đưa ra hình thức, hướng xử lý đối với thầy giáo T.

Clip về vụ việc thầy giáo "tác động vật lý" khiến nam sinh lớp 7 rách màng nhĩ

Thầy giáo tát học sinh là để "dạy dỗ" em trong nhà

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video clip ghi lại cảnh tượng 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân rồi sau đó có hành động tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên.

Sự việc được xác định xảy ra tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7 trên địa bàn.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8-8-2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân, sau đó có hành động dùng tay tát tới tấp vào mặt một nam sinh.

Xác nhận với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc, cho biết thầy giáo trong clip là thầy V.X.T., giáo viên nhà trường. Thầy T. có hành động tát tới tấp vào mặt học sinh là để "dạy dỗ" em ở góc độ gia đình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.