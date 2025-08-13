Vụ người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái trong phòng trọ hiện vẫn đang là tâm điểm gây chú ý trong dư luận những ngày này. Anh Huỳnh Thanh T. (34 tuổi – người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận hành vi của bản thân là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận.

Anh cho biết mình hiện đang làm ăn xa và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc, anh sẽ về ngay.

Về diễn biến vụ việc trong đoạn clip, anh Thanh T. cho biết tối 18/6, anh cùng mẹ và em trai đến nơi em gái thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi để khuyên nhủ quay trở về cùng chồng nhưng không thành. Trước ngày 18/6, anh T. đã ngồi nói chuyện với chồng của em gái.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, anh T. cho hay thực tâm anh cũng mong hai vợ chồng ly dị, kết thúc mọi việc êm xuôi. Nhưng chồng em gái nói "còn thương vợ" nên anh mới đến khuyên em, rồi xảy ra chuyện.

"Không ai có thể hiểu những năm tháng qua nó đã gây khổ cho gia đình thế nào. Mẹ tôi rất nhiều lần đòi tự tử. Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc.

Tôi chấp nhận sự phẫn nộ của cộng đồng, cũng như sai trái của tôi bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ mong nếu có bị kết án đi tù, thi hành án xong, em tôi sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn là tôi mãn nguyện, cảm thấy mình đi tù xứng đáng. Còn giờ cả nhà tận cùng bất lực", anh T. nói trên Tuổi Trẻ.

Thông tin trên báo Người Lao Động, chị Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi, ngụ xã Phước Giang, Quảng Ngãi) cho biết, sau khi đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời chị lên xác minh, làm rõ.

Chị T. đã lập gia đình từ năm 2017, đến năm 2021 thì vợ chồng ly thân, chị và con trai ra ngoài thuê nhà sống riêng. Trong thời gian ly thân, chị quen bạn trai khác nhưng giấu gia đình.

Đến tháng 2/2025, chị sinh con với bạn trai thì người nhà mới biết. Đứa bé sau đó được một gia đình khác nhận nuôi. Chị T. kể trên Người Lao Động, dù không muốn cho con nhưng trước sức ép của gia đình, chị đành giao con.

Chị T. cho biết mình đã nhiều lần mong cha mẹ và các anh tìm đến gia đình nhận nuôi để đón con gái về nhưng không được mọi người đồng ý. Gia đình chỉ muốn chị quay lại với chồng cũ.

“Tôi có nói chỉ cần đón con gái về, mọi người muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng không ai trong gia đình chấp nhận.

Hiện Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý theo thẩm quyền.