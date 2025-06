Sáng nay (30/6), báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nghi án người đàn ông dùng hung khí đâm trọng thương bạn gái rồi sau đó lao vào ô tô tải tự vẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Tiền phong),

Cụ thể, tờ Tiền phong đưa tin, chiều qua (29/6), anh Trương Mạnh Th. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn với bạn gái là chị V. (33 tuổi, ở huyện Quế Sơn).

Trong lúc cự cãi, anh Th. dùng hung khí đâm bạn gái nhiều nhát khiến chị V. bị thương nặng và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó anh Th. bỏ chạy lên quốc lộ 1A.

Theo thuật lại của báo Công an Đà Nẵng, cùng thời điểm này, anh Lê Phước Đ. (35 tuổi) đang điều khiển xe tải BKS 92H-004… lưu thông trên đường thì anh Th. bất ngờ lao vào xe tải.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng).

Kết quả xác minh tại bệnh viện, chị V. bị thủng phổi, đứt ruột, tay bị đâm dẫn đến mất nhiều máu và nhiều vết xay sát tại vùng cổ, tai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, điều tra viên (khu vực 2) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, Công an xã Quế Phú đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện (ô tô không có tải)… để điều tra, làm rõ vụ việc trên, nội dung này được đăng tải trên báo Công an nhân dân.