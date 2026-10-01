Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương mũi

Ngày 1/10, lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng xác nhận, nhà trường đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một nam sinh bị bạn cùng trường đánh gây thương tích tại phân hiệu xã Nhân Cơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 30/9, em N.V.T (lớp 12B7) sang lớp 12B8 chơi. Tại đây, T. và em N.T.S (lớp 12B8) xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau và xô đẩy. Thời điểm trên, một số học sinh can ngăn và đưa hai em về lớp.

Sau đó, T. đi vệ sinh thì gặp S. tại khu vực cầu thang. Hai học sinh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rồi cùng vào nhà vệ sinh. Tại đây, em T. bị S. dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, mặt và người. Sau khi xảy ra vụ việc, T. gọi điện báo người thân và được đưa đến Trung tâm Y tế Đắk R’lấp kiểm tra.

Nam sinh bị bạn đánh đã chuyển lên TPHCM để điều trị.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nam sinh bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái. Sau đó, gia đình đã đưa T. đến TPHCM để tiếp tục điều trị.

Sau đó, một đoạn clip ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh trong clip cho thấy một nam sinh mặc áo trắng liên tục đấm, thúc gối vào đầu nam sinh mặc áo xanh. Một số học sinh có mặt tại hiện trường nhưng sau đó mới có người can ngăn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 1/10, ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, cho biết: Ngay khi nhận thông tin, xã đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình đưa em T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tổ chức thăm hỏi em. Xã cũng đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghiêm cấm hành vi chống bạo lực học đường. "Hiện công an xã đang vào cuộc kiểm tra", ông Dũng cho hay.