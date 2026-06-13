Thủ khoa vẫn không trúng tuyển nguyện vọng 1

Khang Huy sinh năm 1971 tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Cha ông là Khang Chí Cường, một nhân viên ngành bưu chính viễn thông, còn mẹ là giáo viên. Gia đình không khá giả nhưng luôn đặt việc học lên hàng đầu.

Từ nhỏ, Khang Huy đã đặc biệt yêu thích phát thanh nên thường nghe đài, bắt chước giọng các phát thanh viên và tự luyện đọc mỗi ngày. Khi lên trung học, nam sinh khi ấy xác định mục tiêu thi vào Học viện Phát thanh Bắc Kinh (nay là Đại học Truyền thông Trung Quốc) - ngôi trường hàng đầu về đào tạo phát thanh, truyền hình.

Năm 1989, Khang Huy tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đó, nam sinh này đã đạt thành tích xuất sắc, đứng đầu tỉnh Hà Bắc trong kỳ thi năng khiếu chuyên ngành phát thanh.

Ảnh minh hoạ

Khi kết quả thi đại học được công bố, Khang Huy tiếp tục gây ấn tượng với số điểm rất cao, vượt xa ngưỡng tuyển sinh của cả Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Với thành tích này, việc được nhận vào Học viện Phát thanh Bắc Kinh gần như là điều chắc chắn.

Thế nhưng khi giấy báo nhập học được gửi về, cả gia đình nam sinh chết lặng. Ngôi trường ghi trên giấy báo lại là Đại học Thương mại Thiên Tân, chuyên ngành Quản lý Khách sạn - nguyện vọng thứ hai của Khang Huy. Điều đó đồng nghĩa với việc nam sinh đã không được nhận vào ngôi trường mơ ước.

Gia đình quyết tâm tìm ra sự thật

Trước kết quả khó hiểu này, cha của Khang Huy lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Là người từng làm việc trong ngành bưu chính viễn thông, ông hiểu khá rõ quy trình chuyển dữ liệu tuyển sinh bằng điện tín thời bấy giờ.

Không chấp nhận việc con trai có điểm số xuất sắc nhưng lại trượt nguyện vọng một, ông bắt đầu tự mình tìm hiểu nguyên nhân. Ban đầu, ông đến các cơ quan tuyển sinh địa phương để yêu cầu giải thích nhưng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ.

Khang Huy và cha, ông Khang Chí Cường

Nghi ngờ có sai sót trong quá trình báo cáo kết quả, ông tiếp tục lần theo các hồ sơ lưu trữ và bản điện tín được gửi tới các trường đại học. Quá trình đối chiếu đã hé lộ một chi tiết bất thường: danh sách gửi tới Học viện Phát thanh Bắc Kinh hoàn toàn không có tên Khang Huy. Ngôi trường này cũng xác nhận với Khang Chí Cường rằng họ chưa từng nhận được hồ sơ và điểm số của con trai ông.

Phát hiện này khiến ông Khang Chí Cường tin rằng đây không đơn thuần là một sai sót hành chính. Tiếp tục thu thập tài liệu và đối chiếu hồ sơ tuyển sinh, ông phát hiện suất tuyển sinh đáng lẽ thuộc về con trai mình đã được thay thế bởi một nữ sinh khác - người được cho là có quan hệ với một cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh địa phương. Điểm thi của nữ sinh thấp hơn Khang Huy nhưng vẫn được nhận vào trường.

Cuộc chạy đua mở lại cánh cửa đại học cho con trai

Sau khi nắm được những bằng chứng ban đầu, ông Khang Chí Cường không từ bỏ. Trong nhiều tháng, ông liên tục đi lại giữa các cơ quan giáo dục địa phương, từ Sở Giáo dục đến các trường đại học để khiếu nại. Ông tự mình sao chụp tài liệu, đối chiếu hồ sơ, gửi đơn kiến nghị và yêu cầu các bên liên quan rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng đã mang lại kết quả. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ quy trình tuyển sinh, các cơ quan chức năng xác định hồ sơ của Khang Huy đã bị loại khỏi danh sách một cách bất thường. Chỉ tiêu tuyển sinh sau đó được điều chỉnh và Học viện Phát thanh Bắc Kinh cấp lại giấy báo nhập học cho ông.

Cánh cửa đại học mà Khang Huy tưởng như đã khép lại cuối cùng được mở ra một lần nữa. Nếu không có sự kiên trì của cha mình, cuộc đời Khang Huy có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Gia nhập ngôi trường mơ ước, Khang Huy nhanh chóng thể hiện năng lực nổi bật. Trong suốt những năm đại học, anh nhiều lần đạt thành tích xuất sắc trong các môn chuyên ngành.

Khang Huy thành công với vai trò người dẫn chương trình

Sau khi tốt nghiệp, anh được tuyển vào Trung tâm Tin tức CCTV. Khởi đầu từ những công việc hậu trường như biên tập, rà soát kịch bản và hỗ trợ sản xuất chương trình, Khang Huy từng bước khẳng định năng lực bằng sự chuyên nghiệp và bền bỉ.

Khang Huy trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò người dẫn chương trình Xinwen Lianbo phát sóng lúc 19h trên CCTV - một trong những bản tin thời sự có lượng người xem lớn nhất Trung Quốc.

Khang Huy vẫn luôn nhắc đến cha mình với lòng biết ơn sâu sắc xen lẫn những tiếc nuối, day dứt. Khi cha lâm bệnh vào những năm cuối đời, anh không thể dành nhiều thời gian ở bên vì áp lực công việc. Khang Huy từng chia sẻ rằng nếu không có sự kiên trì và quyết tâm đi tìm công bằng của cha năm ấy, có lẽ anh đã không thể có được sự nghiệp thành công như hôm nay.

Theo Toutiao