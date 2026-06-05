Tang Wei (19 tuổi), đến từ huyện Tân Hoàng thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, trúng tuyển vào một trường cao đẳng kỹ thuật.

Dù ngày nhập học là vào tháng 9, Tang rời quê từ tháng 5, với hy vọng tìm được việc làm thêm phù hợp.

“Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt. Tôi còn có một em trai. Tôi muốn tận dụng 3 tháng tới để kiếm ít tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí trong thời gian tới", Tang chia sẻ.

Tang Wei gây chú ý với hoàn cảnh khó khăn.

Nhà của Tang ở nơi giao thông không thuận tiện. Để đến được ga tàu, nam sinh Gen Z phải đạp xe khoảng 100 km.

Tang chỉ có 2.000 nhân dân tệ (7,78 triệu đồng) trên người lúc rời quê. Sau khi mua một chiếc vali, lều, túi ngủ và vài tấm đệm, số tiền còn lại không còn bao nhiêu.

Đồng hành với nam sinh là thú cưng, chú chó cỏ tên Bobo. Bobo vốn là món quà do ông nội tặng Tang từ nhiều năm trước, khi chưa đầy một tháng tuổi. Gắn bó với nhau suốt thời gian dài, Tang thừa nhận: "Tôi cần nó hơn là nó cần tôi".

Cuộc sống của Tang và Bobo tại thành phố xa lạ không dễ dàng. Ban đầu, nam sinh dựng lều trong công viên để ở tạm nhưng bị những kẻ lưu manh quấy rối. Chúng lục tung lều của Tang mà không có gì để lấy.

Sau đó, những trận mưa xối xả vào cuối tháng 5 buộc Tang phải dời lều xuống dưới gầm cầu.

Quá trình tìm việc làm thêm cũng khá trắc trở. Công việc duy nhất mà Tang được nhận là giao đồ ăn . Trong lúc nam sinh làm việc, Bobo không rời chủ nhân nửa bước.

Tang giao đồ ăn hơn 10 giờ/ngày. Tuần đầu tiên, nam sinh Trung Quốc chỉ kiếm được 200 nhân dân tệ (778.000 đồng). Tuy nhiên, nửa số tiền đó phải dùng để bồi thường cho chủ xe hơi bị xe đạp điện của Tang quẹt trúng.

Tang cho biết chỉ có 4 bộ quần áo để thay đổi, kể cả đồng phục của công ty giao đồ ăn.

Giữa bộn bề mưu sinh, chú chó Bobo trở thành điểm tựa tinh thần cho Tang.

Trong một lần tình cờ, phóng viên biết được câu chuyện của Tang và đưa tin về nam sinh như tấm gương vượt khó. Nhờ đó, nam sinh nghèo trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mọi người kêu gọi nhau quyên góp tiền bạc và nhu yếu phẩm hàng ngày cho Tang.

Quản lý họ Fan, đến từ Sany Group - nhà sản xuất máy móc trong thành phố, tuyên bố sắp xếp cho Tang một công việc tạm thời trong 3 tháng là trông coi kho hàng , với mức lương lên tới hàng nghìn nhân dân tệ/tháng. Không chỉ vậy, Tang còn được cung cấp bữa ăn và chỗ ở miễn phí.

"Cậu ấy sống trong ký túc xá và ăn trong nhà ăn của chúng tôi, mà không mất khoản chi phí nào. Ký túc xá được trang bị máy điều hòa, wi-fi và nước nóng. Tôi đã đọc tin tức về đứa trẻ này. Tôi nghĩ cậu bé tốt bụng và chịu khó. Vì vậy, tôi muốn trao cho cậu cơ hội kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình", ông Fan nói.

Bobo cũng nhận được sự quan tâm. Wang Jing, tình nguyện viên bảo vệ động vật, bày tỏ lo lắng cho chú chó: "Tôi đã liên lạc với Tang. Tôi sẽ tặng cậu ấy một ít thức ăn cho chó và một cái chuồng. Tôi cũng nói với cậu ấy sẽ hỗ trợ chăm sóc Bobo nếu việc học sau này bận rộn".

Trước lòng tốt của mọi người, Tang cho biết cảm thấy biết ơn, đồng thời hứa chăm chỉ làm việc và học tập để có thể đền đáp sự ấm áp mà mọi người mang lại.