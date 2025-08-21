Nam shipper cưới vợ người Mỹ dù không biết ngoại ngữ, nên duyên nhờ một bát mì

Mới đây, một nam shipper họ Lưu ở Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu với vợ người Mỹ, khiến cộng đồng mạng bất ngờ và liên tục gửi lời chúc phúc.

Trong video, anh cho biết mình không biết tiếng Anh, còn vợ không biết tiếng Trung nhưng họ chưa từng cãi vã. Đám cưới diễn ra đơn giản, không sính lễ. “Đừng nói làm shipper không có tương lai, tôi còn tìm được vợ người Mỹ đây này”, anh vui vẻ nói.

Theo VietNamnet, anh Lưu (27 tuổi) kể rằng, vào ngày 6/11/2024, khi giao bát mì trộn đến một khu chung cư, anh đã gặp Hannah Harris (30 tuổi), giáo viên mầm non quốc tế đến từ bang Alabama (Mỹ).

Nam shipper cưới vợ người Mỹ dù không biết ngoại ngữ. Ảnh: Sohu.

Do không biết ngoại ngữ, anh bối rối buột miệng nói: “Hello, I love you!” (tạm dịch: Xin chào, anh yêu em), khiến Hannah bật cười. Sau đó, họ trò chuyện qua ứng dụng giao đồ ăn rồi kết bạn WeChat.

Đêm hôm đó, họ trò chuyện bằng công cụ dịch sẵn trên ứng dụng. Hannah kể về bản thân, còn anh Lưu khoe 2 chú mèo cưng, những món ăn tự nấu như thịt kho, cá chiên chua ngọt và video chơi patin.

Cả 2 nhanh chóng nhận ra họ có nhiều sở thích chung như yêu động vật, ẩm thực và thể thao. Tình cảm dần nảy nở, Hannah thậm chí còn theo anh Lưu đi giao đồ ăn giữa mùa đông lạnh buốt ở Thẩm Dương. Những ngày nghỉ, họ rong ruổi khắp vùng quê, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tháng 1/2025, Lưu lấy hết dũng khí cầu hôn: "Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, anh cảm thấy em nhân hậu, chính là người anh tìm kiếm". Hannah gật đầu.

Cuối tháng 3, đám cưới tổ chức ở quê của Lưu. Cha mẹ Hannah không đến được nhưng gửi lời chúc qua video.

Hôm cưới, Hannah mặc áo dài đỏ thêu phượng, ngồi trên xe hoa tiến vào làng. Người dân xôn xao "con nhà họ Lưu đi ship hàng mà rước được dâu ngoại quốc, chắc do tích phúc từ ngàn đơn giao".

Hannah mặc áo dài đỏ thêu phượng, ngồi trên xe hoa tiến vào làng. Ảnh: World journal.

Sau lễ cưới, anh Lưu tiếp tục làm nghề shipper, còn Hannah thường nấu các món Mỹ như pizza, hamburger, gà hầm. Họ nuôi thêm một chú chó nhỏ để cuộc sống thêm thú vị. Cả hai vẫn dùng app dịch để giao tiếp, đồng thời học ngôn ngữ của nhau. Mỗi tối Hannah học năm câu tiếng Trung, còn Lưu học năm từ tiếng Anh.

Theo VnExprees, câu chuyện tình yêu của họ đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc. "Khi người ta mải tính toán sính lễ, nhà cửa, thì thứ hiếm hoi chính là khả năng 'ở bên nhau và những câu chuyện cười đến đau bụng'", một người bình luận.

Lưu tiết lộ bí quyết chinh phục được Hannah là sự chân thành. "Tôi thường gửi cô ấy ảnh bảng xếp hạng shipper kèm lời nhắn 'Hôm nay anh đứng nhất khu giao hàng, xứng với em rồi chứ?'". Nhờ sự bạo dạn ngay từ đầu, anh tin mình mới có cơ hội. "Yêu một người thì phải dũng cảm nói ra, đừng ngại ngùng", Liu nói.

Hiện tại, hai vợ chồng dự định mở một quán ăn nhỏ với món "Lẩu tình yêu", ngụ ý chua, ngọt, cay, đắng đều là hương vị thật của cuộc đời.