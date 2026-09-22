Nam phụ hot nhất màn ảnh hiện nay: Được khán giả "ship" với nữ chính, khiến nam chính "ra chuồng gà"

Lên sóng từ ngày 12/9, bộ phim A Love Other Than Yours (tạm dịch: Một Tình Yêu Khác) nhanh chóng gây chú ý nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Seo Kang Joon, Ahn Eun Jin. Phim xoay quanh Lee Mi Do (Ahn Eun Jin) và Nam Goong Ho (Seo Kang Joon), đôi tình nhân quen biết từ năm 7 tuổi, chính thức hẹn hò khi 26 tuổi và đã bên nhau suốt 10 năm. Tuy nhiên, những khác biệt trong quan điểm về hôn nhân, sự nghiệp và tương lai khiến cả 2 chia tay đúng ngày Goong Ho chuẩn bị cầu hôn.

Sau 4 tập đã chiếu, A Love Other Than Yours vẫn chưa tạo được sức bật đáng kể về rating, với thành tích cao nhất chỉ đạt 2,8%. Kịch bản bị nhận xét thiếu đột phá, diễn biến có phần nhàm chán, trong khi diễn xuất của Seo Kang Joon và Ahn Eun Jin khá tốt nhưng lại chưa tạo được sự ăn ý cần thiết. Đáng chú ý, nhân vật Nam Goong Ho của Seo Kang Joon cũng chưa đủ sức hút, khiến nam phụ Han Tae Seung (Lee Joo Ahn) bất ngờ chiếm trọn sự chú ý.

Han Tae Seung nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Nam phụ Han Tae Seung chiếm spotlight

Han Tae Seung là luật sư đại diện của công ty điện ảnh Nobu. Để đạt được mục đích, anh sẵn sàng đi đến ranh giới giữa pháp luật và đạo đức, thậm chí dần gạt bỏ lương tâm của một người hành nghề luật. Với vẻ ngoài trưởng thành, phong thái lạnh lùng và cách hành xử quyết liệt, Tae Seung tạo ra sự khác biệt thú vị so với nam chính Nam Goong Ho.

Lần đầu gặp Lee Mi Do, Tae Seung đã để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp khi mang đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, đơn phương thông báo sa thải và liên tục gây sức ép với cô. Thế nhưng, chính màn đối đầu này lại mở ra một mối quan hệ có nhiều tiềm năng. Khi biết Mi Do đã chia tay Goong Ho, Tae Seung buông lời gọi anh là kẻ tồi tệ vì bỏ rơi bạn gái vào lúc khó khăn nhất. Mi Do lập tức yêu cầu anh xin lỗi, còn Tae Seung thẳng thắn truy hỏi điều cô thực sự muốn.

Cuộc thương lượng sau đó càng khiến câu chuyện của 2 người trở nên đáng xem. Mi Do đưa ra hàng loạt điều kiện để giải quyết tranh chấp, từ khoản phí đạo diễn gấp đôi, ghi tên đồng đạo diễn cho đến việc bảo đảm 50% lợi nhuận bản quyền tác phẩm. Thay vì dễ dàng nhượng bộ, Tae Seung phải đối mặt với một Mi Do cứng cỏi, không chịu khuất phục trước sức ép. Sự kiên định của cô khiến anh từ khó chịu, không thể lý giải dần chuyển sang tò mò, thậm chí nảy sinh ý muốn chinh phục.

Đặc biệt, khi biết Mi Do đã kết thúc mối tình 10 năm, Tae Seung dường như càng muốn giành lấy cơ hội. Những màn đấu trí giữa 2 người, nhất là khi Mi Do nắm giữ bức ảnh bí mật liên quan đến nữ diễn viên Song Haena, hứa hẹn đẩy mối quan hệ lên một nấc thang mới. So với chuyện tình lâu năm đang rơi vào bế tắc của Mi Do và Goong Ho, tuyến nam phụ - nữ chính mang đến cảm giác mới mẻ nhờ sự đối đầu, tò mò và những toan tính khó đoán.

Khán giả "đẩy thuyền" nam phụ, nam chính bị chê nhạt

Phản ứng của netizen cũng cho thấy Han Tae Seung đang là nhân tố được chú ý nhất của A Love Other Than Yours. Không ít người thừa nhận họ xem phim vì yêu thích Ahn Eun Jin và Seo Kang Joon, nhưng lại bị thu hút hơn bởi những phân cảnh của nữ chính với nam phụ. Một số khán giả cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các đoạn cut riêng của cặp đôi này, thay vì kiên nhẫn với tuyến tình cảm chính.

Một bình luận nhận xét: "Tuyến nữ chính - nam phụ khiến tôi muốn xem hơn hẳn, còn diễn xuất của nam chính quá tệ. Cứ đến cảnh quay cận mặt là mắt anh ấy lại đỏ hoe, khiến tôi mất tập trung. Thiết lập nhân vật nam chính cũng mâu thuẫn, vừa được xây dựng là rất sâu đậm với nữ chính, đến tập 3 đã mập mờ với nữ phụ. Thế hình tượng thâm tình kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Bên cạnh những lời chê dành cho Goong Ho, Tae Seung lại nhận được nhiều sự ủng hộ nhờ cá tính khó lường và tương tác thú vị với Mi Do. Một dân mạng hào hứng viết: "Tôi thích tuyến nữ chính - nam phụ quá!" Người khác còn mong nhân vật này có thể "lật kèo" thành nam chính: "Nam phụ đúng là điên thật, có thể lên ngôi nam chính không? Nữ chính cũng chẳng bình thường, hai người quá hợp nhau. Tuyến truyện này cũng thú vị hơn hẳn".

Đi qua 1/3 chặng đường, A Love Other Than Yours vẫn chưa tạo được sức hút tương xứng với dàn diễn viên chính. Trong khi Nam Goong Ho chưa đủ nổi bật để giữ chân người xem, Han Tae Seung lại khiến mạch phim trở nên hấp dẫn hơn nhờ tính cách khó đoán và màn tương tác đầy căng thẳng với Lee Mi Do. Không ít khán giả cũng đặt kỳ vọng vào cặp đôi này, thậm chí mong nam phụ "đổi ngôi". Dẫu vậy, sức hút của Tae Seung có đủ để kéo bộ phim ra khỏi lối kể chuyện nhạt nhòa hay không vẫn cần những tập tiếp theo trả lời.