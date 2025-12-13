Không tin được đây là visual con trai 19 tuổi của mỹ nhân đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách!

Ngày 13/12, tờ Sohu đưa tin Cầu Cầu - con trai nữ diễn viên Vương Diễm (Hoàn Châu Cách Cách) - gây bão trên mạng xã hội. Trong lần hiếm hoi được mẹ công khai, Cầu Cầu khiến ai nấy đều bị sốc visual. Ở tuổi 19, quý tử của Vương Diễm gây ấn tượng với ngoại hình cao lớn vững chãi, gương mặt điển trai nam tính và phong thái cực trưởng thành. Nhiều netizen khen ngợi Cầu Cầu dậy thì thành công vượt mong đợi. Không ít cô gái đã thi nhau nhận Vương Diễm là mẹ chồng.

Được biết Cầu Cầu đang theo học Đại học Bắc Kinh - nằm trong Top 20 trường đại học tốt nhất thế giới do Tạp chí uy tín về lĩnh vực giáo dục Times Higher Education công bố vào năm 2023. Năm ngoái, con trai Vương Diễm được tuyển thẳng vào trường nhờ tài năng chơi bóng rổ. Điều này khiến mỹ nhân đẹp nhất phim Hoàn Châu Cách Cách rất tự hào.

Cầu Cầu "bùng nổ" visual, chiếm trọn spotlight khi lộ diện bên mẹ minh tinh. Con trai Vương Diễm được khen có diện mạo điển trai, cao lớn ở tuổi 19

Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết họ không thể nhận ra cậu bé Cầu Cầu năm nào. Thời điểm còn là cậu nhóc 10 tuổi, Cầu Cầu từng cùng mẹ tham gia show truyền hình thực tế. Trước ống kính máy quay, Cầu Cầu từng gây ngán ngẩm với tính cách ngang ngược.

Năm đó, Cầu Cầu từng tuyên bố bản thân là tiểu hoàng tử, chỉ nghe lời người cha giàu có. Cầu Cầu không ngại cãi nhau tay đôi, chê mẹ nghèo và thậm chí gọi Vương Diễm là "đầu heo", tát mẹ giữa nơi đông người. Vì cậu con trai ngỗ nghịch, Vương Diễm chấp nhận 10 năm không xuất hiện trong showbiz để tập trung nuôi dạy và uốn nắn con.

Và may mắn là con trai Vương Diễm càng lớn càng hiểu chuyện, thay đổi trở thành cậu bé ngoan, biết đối nhân xử thế và yêu thương mẹ. Không vậy Cầu Cầu còn học giỏi, càng lớn càng trổ mã sở hữu ngoại hình và chiều cao lý tưởng.

Cầu Cầu ngày bé từng gây xôn xao với tính cách ngang ngược

Vương Diễm sinh năm 1974, nổi tiếng với bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ Hoàn Châu Cách Cách. Trong tác phẩm quy tụ nhiều mỹ nhân nức tiếng như Triệu Vy - Lâm Tâm Như - Phạm Băng Băng, "nàng Tình Nhi" Vương Diễm được bình chọn là người đẹp nhất. Ngoài ra, nữ diễn viên còn để lại dấu ấn trong các phim Thiếu Niên Trương Tam Phong, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Tứ Đại Danh Bổ, Dương Môn Hổ Tướng, Khi Chim Nhạn Trở Về...

Năm 1997, Vương Diễm lặng lẽ rút khỏi ngành giải trí để ở bên tỷ phú bất động sản Vương Chí Tài. Người ngoài nhìn vào đều thấy Vương Diễm sống như bà hoàng. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống nhung lụa đó, nữ diễn viên đã chịu nhiều tủi hờn. Cô bị mẹ chồng xem như người ở, chồng coi thường phải ký hợp đồng tiền hôn nhân mới được vào nhà giàu.

Vương Diễm là mỹ nhân đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách. Nhan sắc của cô được đánh giá cao hơn cả Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng

Hiện tại, chồng đại gia của Vương Diễm nợ nần chồng chất, lên tới 1,1 tỷ NDT (khoảng 4.000 tỷ đồng). Do không có tiền chi trả số nợ khổng lồ, vào cuối tháng 5 vừa qua, Vương Chí Tài tiếp tục bị vào liệt danh sách "thất tín", cấm chi tiêu xa xỉ ở Trung Quốc.

Kể từ khi chồng tỷ phú bị đóng băng nhiều tài sản, Vương Diễm đã quay lại ngành giải trí để kiếm tiền. Cô đóng phim, livestream bán hàng bình dân, làm video về cuộc sống nông thôn. Toàn bộ thu nhập Vương Diễm kiếm được đều dùng trang trải sinh hoạt phí trong gia đình, chăm lo cho con trai đang tuổi ăn tuổi lớn và trả nợ cho chồng. Nhìn hoàn cảnh còng lưng gánh vác gia đình của Vương Diễm, công chúng không khỏi xót xa cho số phận của nữ diễn viên hàng đầu.

Vương Diễm có cuộc hôn nhân tủi hờn với Vương Chí Tài

Nguồn: Sohu, Weibo