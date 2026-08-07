Nam nhạc sĩ lấy vợ kém 28 tuổi: "Gặp tôi không dễ đâu"

Vừa qua, nhạc sĩ Thái Hùng đã lên tiếng khi vợ kém 28 tuổi của mình bị nhiều người chỉ trích, nói điều không đúng.

Anh nói: "Họ nói tôi không ra gì, nói đủ thứ, lôi cả vợ tôi ra nói và thậm chí xúc phạm nhân phẩm vợ chồng tôi. Họ nói vợ tôi lấy một người chồng như tôi thì có hạnh phúc không.

Thái Hùng và vợ

Các bạn dùng nick ảo để cắt ghép clip, hình ảnh rồi chửi mắng vợ chồng tôi là các bạn đang tạo nghiệp. Các bạn dùng những từ ngữ không thể chấp nhận được để nói về vợ tôi trong khi chúng tôi không làm gì sai.

Vì các bạn dùng nick ảo, tôi không biết là ai, nhưng nếu tôi biết được, tôi sẽ không để yên. Các bạn nói tôi sao cũng được nhưng nếu đụng chạm tới vợ tôi, con tôi thì tôi không chịu được.

Sẵn đây tôi nói luôn, các bạn muốn biết người phụ nữ có hạnh phúc bên chồng họ hay không thì cứ nhìn vào ánh mắt của họ. Có diễn đến đâu cũng không thể giả tạo được ánh mắt. Nếu cuộc sống u uất, không hạnh phúc trong đời sống vợ chồng thì không bao giờ có thần thái như vợ tôi đang ngồi cạnh tôi đây.

Vậy mà các bạn cứ phải hỏi vợ tôi có hạnh phúc khi sống với một người chồng như tôi không để làm gì? Vợ chồng tôi luôn đi với nhau không rời, nếu không hạnh phúc thì không bao giờ được như thế này.

Vậy mà họ vẫn nói những câu rất khiếm nhã. Tôi nói thật, bây giờ các bạn mới dễ gặp tôi chứ 10 năm trước thì còn lâu. Lúc đó tôi đang làm tổng đạo diễn cho 30 quán bar, phòng trà MTV và mười mấy sân khấu trên cả nước, gặp được tôi là điều khó khăn, chạm tới tôi lại càng khó.

Các bạn đừng tưởng dùng nick ảo mà tôi không tìm được để lên mạng nói lời khiếm nhã. Sắp tới tôi sẽ nhờ một số anh em tham gia tìm kiếm và tìm được thân phận thật của các bạn đằng sau những nick ảo đó để đăng lên cho mọi người thấy.

Đây là những điều tôi bức xúc muốn nói ra hôm nay, mong được chia sẻ. Nếu các bạn không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục công kích vợ chồng tôi, tôi sẽ phải nhờ pháp luật vào cuộc".