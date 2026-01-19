Năm Ngựa phải chơi hệ "Mã": Nhanh tay chốt "Mã" giảm giá lên đến 88% tại Lazada để quyết tâm "flex" giao diện mới, tân trang nhà cửa

Cùng soi nhanh lịch trình săn sale dưới đây để tối ưu chi tiêu và hoàn tất mọi nhu cầu Tết nhé!

Khai xuân như ý, phú quý cả năm! 'Wishlist" mua sắm Tết đã lên, cánh cửa ưu đãi đã mở, còn chần chờ gì mà không chốt đơn ngay? Mở app Lazada để nhanh tay nhập tiệc "Siêu Sale Tết", săn ngay những chiếc "Mã" xịn sò nhất để đón một năm mới Bính Ngọ thật lộng lẫy và bùng nổ nhé!

Box thông tin:

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao). Tất cả đều đang được hưởng ưu đãi "khủng":

- Giảm giá "phát phát" lên đến 88%

- Voucher chiến dịch 1 triệu

- Gói trợ giá lên tới 8 triệu đồng

- Đặc quyền Freeship toàn sàn

- Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày

- Voucher giảm đến 25% cho người mua mới