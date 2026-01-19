MM Mega Market Việt Nam tăng cường nguồn cung, kiểm soát an toàn thực phẩm và triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tăng dự trữ hàng Tết lên đến 30% so với 2025

MM Mega Market Việt Nam (MMVN) xây dựng chiến lược dự trữ hàng hóa Tết bài bản nhằm đảm bảo nguồn cung dồi dào và kịp thời trên toàn hệ thống. So với Tết 2025, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng từ 10–30% tùy theo nhóm ngành hàng.

Trong giai đoạn cao điểm, MMVN triển khai kế hoạch dự trữ quy mô lớn, với khoảng 30.000 tấn hàng khô và phi thực phẩm, cùng khoảng 2.800 tấn thực phẩm tươi sống, đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng và ổn định thị trường trong giai đoạn cuối năm.

MMVN tăng tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết Bính Ngọ từ 10–30% so với Tết 2025.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết

Song song với việc đảm bảo nguồn cung, MMVN chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Doanh nghiệp kiểm soát nghiêm ngặt xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ khâu nhập kho, bảo quản đến bày bán tại hệ thống trung tâm, đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Cụ thể, MMVN thực hiện đánh giá và tái đánh giá nhà cung cấp, tăng cường kiểm tra dịp cuối năm, đặc biệt đối với các nhóm hàng tươi sống như rau củ quả, bún, phở và thực phẩm ăn liền. Bên cạnh đó, MMVN lấy mẫu kiểm tra đối với các mặt hàng thời vụ và bánh mứt, kiểm soát chặt chẽ nhãn mác, hồ sơ pháp lý và thực hiện kiểm nghiệm theo đúng quy định.

Chuỗi chương trình khuyến mãi hấp dẫn xuyên Tết

Góp phần kích cầu tiêu dùng, MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi Tết 2026 trên toàn quốc, bao gồm:

- Year-End Celebration & Happy New Year (25/12/2025 – 07/01/2026)

-"Nhà sạch tinh tươm – Khai xuân thịnh vượng" (08/01 – 21/01/2026)

-"Sắm Tết thảnh thơi – Deal hời tận cửa" (22/01 – 06/02/2026)

-"Vui Tết rộn ràng – Săn ngàn deal lộc" (07/02 – 16/02/2026)

Mỗi chương trình tập trung khoảng 500 mặt hàng khuyến mãi, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, hàng bán chạy, hàng mùa vụ và các nhóm ngành hàng chiến lược. Các hình thức ưu đãi được thiết kế đa dạng như giảm giá trực tiếp, mua nhiều giá tốt, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, combo tiết kiệm và quà tặng kèm, với mức ưu đãi hấp dẫn.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn được triển khai phục vụ mùa mua sắm cao điểm trong năm.

Ngoài ra, MMVN phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp và đối tác chiến lược để triển khai các chương trình gia tăng giá trị cho khách hàng, bao gồm ưu đãi dành riêng cho thành viên MCard và khách mua sắm trên kênh trực tuyến, cùng các chương trình tích điểm và ưu đãi theo giá trị hóa đơn.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam chia sẻ bên cạnh việc mang lại các lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, MMVN nỗ lực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc ổn định thị trường, đảm bảo nguồn cung, hỗ trợ chuỗi cung ứng và duy trì sự cân bằng kinh tế trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của MMVN trong việc đồng hành cùng thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần tạo nền tảng ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong mùa Tết đang cận kề.

MMVN phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp và đối tác chiến lược để triển khai các chương trình gia tăng giá trị cho khách hàng.

Đa dạng lựa chọn quà tặng Tết

Năm nay, các giỏ quà Tết của MM Mega Market Việt Nam được xây dựng xoay quanh nhóm thực phẩm và đồ uống chất lượng cao. Trong đó, MMVN ưu tiên các sản phẩm được sản xuất trong nước, có thương hiệu uy tín như trà, cà phê, các loại hạt và trái cây sấy, góp phần tôn vinh hàng Việt và đồng hành cùng các nhà sản xuất nội địa.

Danh mục quà Tết được thiết kế từ khoảng 100.000 đồng đến gần 2 triệu đồng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, trong đó hơn 50% số set quà có mức giá dưới 500.000 đồng.

Bên cạnh các set quà được thiết kế sẵn, MM Mega Market Việt Nam tiếp tục cung cấp giải pháp quà Tết linh hoạt cho khách hàng doanh nghiệp, cho phép "may đo" giỏ quà theo ngân sách và mục đích tặng quà riêng của từng đơn vị. So với các năm trước, quà Tết MMVN năm nay gia tăng các sản phẩm chú trọng yếu tố sức khỏe, đồng thời mở rộng các giỏ quà có thiết kế chỉn chu với mức giá hợp lý, nhằm mang đến giá trị thiết thực và đồng hành cùng khách hàng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.