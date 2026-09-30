Tập 5 Bố Ơi: Bùi Công Nam lo sợ việc nấu cơm cho 5 đứa trẻ sẽ thành “ký ức kinh hoàng”

Tập 5 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, phát sóng ngày 27/9, đưa các ông bố đến xưởng của nghệ nhân Võ Tấn Tân tại Hội An để học làm đồ chơi bằng tre. Trong thời gian đó, Bùi Công Nam nhận nhiệm vụ trông các bé và chuẩn bị bữa ăn cho cả nhóm.

Các bố làm đồ chơi bằng tre, gửi gắm lời nhắn cho con

Các bố làm đồ chơi bằng tre cho các con

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các ông bố lần lượt chọn nguyên liệu, vẽ hình, cưa, mài và lắp ghép sản phẩm. Những thao tác tưởng đơn giản khiến họ nhiều lần loay hoay trước khi hoàn thiện món quà.

Thành Trung làm một chiếc phi thuyền cho hai con trai, gửi gắm mong muốn các con có thể thực hiện ước mơ. Anh còn ghi tên các thành viên trong gia đình lên sản phẩm.

Huy R làm món đồ có chữ “chiến binh” dành cho bé Đậu. Phương Nam chọn hình con ốc sên, gắn với tên gọi Nguyên Ốc của con gái và chuyến đi của hai bố con.

Nghệ nhân Võ Tấn Tân (áo xanh) hướng dẫn các bố làm đồ chơi bằng tre cho các con

Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi cắt một phần tóc của mình để bổ sung chi tiết cho món quà tặng Ku Phin. Anh giải thích hình chú voi tượng trưng cho sức mạnh, còn phần bụng là lời nhắc dí dỏm con “đừng bao giờ để bụng”. Những sợi tóc được anh gắn với ý nghĩa về tình yêu dành cho con suốt 365 ngày trong năm.

Sau buổi trải nghiệm, các ông bố trở về với những món đồ tự tay làm, mỗi sản phẩm mang một lời nhắn hoặc kỷ niệm riêng dành cho con.

Phương Nam rèn con tự lập, Thành Trung chú ý đến cảm xúc của trẻ

Bố tập sự Bùi Công Nam và các bé

Bên cạnh hoạt động ở xưởng tre, tập phim ghi lại cách các ông bố hướng dẫn con trong sinh hoạt.

Phương Nam thừa nhận thường lo lắng về chuyện ăn uống, chăm sóc con gái khi không ở bên. Tuy vậy, anh vẫn muốn Nguyên Ốc tập tự làm những việc phù hợp.

Trong bữa cơm, anh giao hẹn: “Bố chỉ đút cho con ba miếng thôi, sau đó con phải tự ăn”. Khi ăn xong, cô bé được bố hướng dẫn cuộn chiếu và cùng rửa chén. Buổi tối, Phương Nam còn chỉ con cách dùng cơm làm chất kết dính, để bé tự thử và quan sát.

Bùi Công Nam nấu cơm cho các bố con

Với Thành Trung, việc nuôi con cần cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Anh muốn các con được trải nghiệm, biết chịu trách nhiệm và quan tâm đến người khác. Khi sinh hoạt cùng các em nhỏ hơn, nam MC nhắc con nhường nhịn, chơi cùng và chăm sóc các em.

Một tình huống đáng chú ý xảy ra khi Daino sợ thạch sùng. Dù được bố trấn an “Không phải sợ, có ba đây rồi”, bé vẫn bật khóc. Thành Trung sau đó ôm con, giúp bé bình tĩnh rồi chuyển sự chú ý sang việc cầm máy chụp ảnh.

Trước giờ ngủ, anh cũng nhắc hai con trân trọng điều kiện sinh hoạt mình đang có, khi phòng của các bé có điều hòa còn các em ở nhà bên chỉ dùng quạt.

Bùi Công Nam lúng túng khi vừa trông trẻ vừa nấu cơm

Trong lúc các bố làm đồ chơi, Bùi Công Nam tiếp tục vai trò “bố tập sự”. Anh một mình trông năm bé, nhắc các con rửa tay, rửa mặt, rửa chân sau khi chơi và động viên khi các bé làm tốt.

Đến lúc vào bếp, nam nhạc sĩ thừa nhận chưa biết nấu món gì, chỉ có thể tự nhủ: “Thôi, vạn sự tùy duyên đi”. Anh còn đùa rằng nếu nấu không thành công, bữa ăn có thể trở thành “một chút ký ức kinh hoàng” của các bé.

Bùi Công Nam giao cho Ku Phin và Daino cùng đánh trứng, vừa hướng dẫn vừa tính toán món ăn phù hợp với khẩu vị trẻ. Tuy nhiên, khi các ông bố trở về, bữa cơm vẫn chưa có món nào hoàn thành.

Bố Dương Lâm nhờ bố Huy R cắt tóc để dán vào đồ chơi làm tặng em Ku Phin

Lê Dương Bảo Lâm lập tức trêu: “Em ở nhà có nhiệm vụ giữ con với nấu đồ ăn mà em làm chưa xong là sao?”.

Huy R và Phương Nam ra ngoài tìm thêm rau, sau đó cả nhóm cùng vào bếp. Các bố chia nhau làm trứng chiên, thịt rim và rau luộc. Bùi Công Nam cho biết anh lựa chọn món ăn theo những nguyên liệu có sẵn.

Bữa cơm cuối cùng cũng được dọn lên sau một hồi phối hợp. Trên bàn ăn, các bố tiếp tục nhắc trẻ những phép lịch sự nhỏ, như không với tay qua mặt người khác và nhờ người lớn gắp giúp khi muốn lấy món ở xa.

Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.



