NSND Thanh Điền là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương Việt Nam, được rất nhiều khán giả quen mặt. Thế nhưng mới đây, nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bàng hoàng, lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo. Theo đó, nghệ sĩ Thanh Điền cho biết có nguy cơ mù vĩnh viễn. Nguyên nhân xuất phát từ việc biến chứng tiểu đường ngày càng nặng, khiến mắt bị xuất huyết, mờ đặc và nhìn mọi thứ rất mờ.

Nghệ sĩ Thanh Điền thừa nhận đã buồn, tim như ngừng đập khi thấy bác sĩ lắc đầu, nói có nguy cơ mất đi ánh sáng bất kì lúc nào. Nam nghệ sĩ nói: "Tôi đi nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ đều lắc đầu, nói tôi có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào. Nghe vậy, tim tôi như ngừng đập. Tôi từng nghĩ Lễ giỗ tổ nghề năm nay có thể không còn thấy đường nữa. Đó là lý do đồng nghiệp mời đi đâu, tôi cũng mặc cảm, chán nản không muốn xuất hiện trên mạng xã hội". Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết được các con động viên nên đã nhập viện để điều trị, hy vọng phép màu xảy ra.

Nghệ sĩ Thanh Điền bị bác sĩ cảnh báo nguy cơ mù vĩnh viễn vì biến chứng tiểu đường

Nghệ sĩ Thanh Điền đang trong quá trình điều trị với hy vọng sẽ giữ lại được ánh sáng

Nói về tình trạng hiện tại, nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ thêm: "Hơn nửa đời người, đôi mắt này đã cùng tôi đi qua biết bao vở diễn, nhìn thấy ánh đèn sân khấu và trên hết, là được thấy ánh mắt thương yêu của khán giả. Giờ đây, bác sĩ nói đôi mắt ấy có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào… Nghe mà buồn lắm. Tôi không sợ bóng tối cho riêng mình, chỉ sợ một ngày không còn được nhìn thấy nụ cười, giọt nước mắt của khán giả - những điều đã nuôi dưỡng đời nghệ sĩ của tôi.

Tôi không ngờ có ngày mình phải ngồi đây, nhờ giọng nói chuyển thành chữ để gửi tâm sự đến các bạn. Nhưng tôi tin rằng, khi còn giọng nói, còn trái tim, thì ánh sáng sân khấu Tổ Nghiệp trong tôi sẽ chẳng bao giờ tắt".

Rất nhiều khán giả, người thân, bạn bè đã động viên và mong nghệ sĩ Thanh Điền sớm vượt qua biến cố.

Nghệ sĩ Thanh Điền giải thích lý do đi khập khiễng trong một hoạt động xuất hiện gần đây là do mắt mờ, di chuyển khó khăn

NSND Thanh Điền, tên thật Nguyễn Thanh Điền, sinh năm 1945 tại Hậu Giang, là gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông bén duyên nghệ thuật từ thuở thiếu niên, nổi danh với những vai kép độc, vai mùi để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trên sân khấu, Thanh Điền từng làm nên tên tuổi qua vở diễn kinh điển Ngao Sò Ốc Hến. Bên cạnh diễn xuất, ông còn tham gia dàn dựng, đạo diễn, đồng thời cùng vợ là cố NSND Thanh Kim Huệ xây dựng nhiều tác phẩm giá trị. Họ được xem là "cặp đôi vàng" của cải lương, vừa là bạn đời vừa là bạn diễn suốt gần nửa thế kỷ.

Ngoài hào quang nghệ thuật, cuộc đời Thanh Điền cũng trải qua không ít biến cố. Năm 2021, ông đau đớn tiễn biệt người bạn đời Thanh Kim Huệ sau gần 50 năm gắn bó. Dẫu vậy, nghệ sĩ vẫn kiên cường bước tiếp, duy trì kênh YouTube lưu giữ ký ức nghề và thường xuyên chia sẻ những kỷ niệm về vợ chồng trên mạng xã hội. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến, nghệ sĩ Thanh Điền là biểu tượng sống của cải lương, một nhân chứng nghệ thuật mà hình ảnh đã trở thành ký ức tuổi thơ, tuổi trẻ của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Nghệ sĩ Thanh Điền có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, hiện ông đã 80 tuổi nên hạn chế xuất hiện hơn



