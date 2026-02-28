Nam nghệ sĩ U70 si mê mẹ đơn thân kém 37 tuổi, tặng biệt thự 4 tầng, mua nhiều mỹ phẩm để không già

Sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ qua nhiều thập kỷ

Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công, Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp). Anh bén duyên nghệ thuật từ thập niên 1980, từng là kép chính của các đoàn kịch và cải lương trước khi sang Mỹ định cư khoảng năm 1990. Tại hải ngoại, Quang Minh tiếp tục hoạt động nghệ thuật, nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu hài kịch Việt.

Nghệ sĩ Quang Minh

Tên tuổi của Quang Minh gắn liền với người bạn diễn và cũng là người vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào . Cặp đôi từng được xem là “cặp bài trùng” của sân khấu hải ngoại, tạo nên nhiều tiểu phẩm hài được khán giả yêu thích. Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng, Quang Minh thường vào vai người đàn ông hiền lành, đôi khi lém lỉnh, mang lại tiếng cười nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Những năm gần đây, khi trở về Việt Nam hoạt động, Quang Minh tích cực tham gia điện ảnh và nhanh chóng hòa nhập với thị trường trong nước. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Tìm chồng cho mẹ hay Cho em gần anh thêm chút nữa . Dù chỉ đảm nhận vai phụ trong một số dự án, anh vẫn để lại dấu ấn nhờ kinh nghiệm sân khấu dày dạn và khả năng tiết chế cảm xúc.

Ở tuổi U70, Quang Minh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật ở cả trong và ngoài nước

Điểm nổi bật trong sự nghiệp của Quang Minh là sự bền bỉ và tinh thần chuyên nghiệp. Anh quan niệm người nghệ sĩ phải luôn trau dồi cả chuyên môn lẫn hình ảnh để xứng đáng với tình cảm khán giả.

Sau hơn 40 năm làm nghề, dù đã lớn tuổi, Quang Minh vẫn chạy show đều đặn trong và ngoài nước. Anh cho biết nhiều năm hiếm khi đón Tết trọn vẹn bên gia đình vì lịch diễn ở nước ngoài. Với người nghệ sĩ, chuyện "ăn Tết sau" là bình thường, đổi lại là tình cảm nồng nhiệt của khán giả.

Sau 24 năm chung sống và có hai con gái với Hồng Đào, Quang Minh xác nhận ly hôn năm 2019 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ sống khá kín tiếng. Chỉ đến khi tìm thấy hạnh phúc mới bên người đẹp Tăng Khánh Chi, anh mới cởi mở hơn trong đời tư.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996. Trước đây, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Trước khi kết hôn với Quang Minh, Tăng Khánh Chi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, từng là mẹ đơn thân có một con riêng.

Quang Minh hiện có cuộc sống hạnh phúc bên người đẹp kém 37 tuổi

Nhan sắc gợi cảm, trẻ đẹp của Tăng Khánh Chi

Dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng Tăng Khánh Chi luôn đồng hành với Quang Minh trong công việc. Nhiều lần cô theo anh đi diễn, chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần. Với Quang Minh, điều quý giá nhất là có người hiểu và chia sẻ niềm đam mê nghề.

Theo Quang Minh, cả hai đã ra mắt gia đình hai bên nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn nhận được sự chúc phúc từ khán giả cho chặng đường mới, thay vì việc liên tục nhắc lại những câu chuyện trong quá khứ.

Quang Minh cũng tâm sự rằng sự chênh lệch tuổi tác không quan trọng bằng sự chân thành. Anh luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình cuộc sống đủ đầy, từ vật chất đến tinh thần. Những chuyến du lịch, buổi ăn gia đình giản dị hay việc chăm con đều mang lại cho anh niềm hạnh phúc bình dị.

Quang Minh rất cưng chiều, yêu thương vợ trẻ

Cách đây không lâu, anh mua đất, xây nhà bề thế cho cô

Cách đây không lâu, Quang Minh khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi công khai việc mua đất, khởi công xây dựng một căn nhà mới khang trang tại TP.HCM dành cho tổ ấm nhỏ của mình và vợ trẻ kém anh 37 tuổi.

Vợ chồng Quang Minh đặt tên cho ngôi nhà của mình là "MinhChi’s House”. Qua hình ảnh lễ khởi công có thể thấy, cơ ngơi của nam nghệ sĩ gồm 4 tầng, diện tích hơn 200m2, có thiết kế sang trọng, hiện đại. Trong lễ khởi công, anh xuất hiện rạng rỡ bên vợ, tạo dáng thân mật, thể hiện rõ niềm hạnh phúc và kỳ vọng vào tổ ấm tương lai.

Ở tuổi U70, Quang Minh vẫn chú trọng ngoại hình. Không chỉ tập luyện thể thao, ăn uống điều độ, anh còn chăm sóc da kỹ lưỡng. Nam nghệ sĩ đùa rằng tiền mỹ phẩm của anh "không thua gì phụ nữ", nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng để giữ phong độ.

Dù tuổi đã cao, Quang Minh vẫn phong độ

Nói về bí quyết giữ gìn diện mạo, Quang Minh chia sẻ với Tiền Phong: "Tôi tốn tiền mỹ phẩm nhiều lắm". Với anh, chăm sóc da không phải chuyện phù phiếm mà là sự chuyên nghiệp. Mỗi tối anh đều tẩy trang, dùng sữa rửa mặt, serum và kem dưỡng, buổi sáng tiếp tục dưỡng da và đặc biệt không quên kem chống nắng.

Nam nghệ sĩ tâm sự: "Mình còn mê nghề, còn muốn đứng trước khán giả thì phải giữ gìn. Nếu mình xuống sắc, yếu đi, không ai để ý tới mình nữa".