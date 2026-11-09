Nam nghệ sĩ đình đám: "10 năm làm nhân viên, ăn ngủ cùng chủ tịch ...vẫn không tăng lương"

Mới đây, trên trang cá nhân, Tiến Luật đăng tải bài viết nhân dịp công ty mang tên vợ kỷ niệm 10 năm thành lập. Thay vì viết một bài tổng kết trang trọng hay kể về những thành tựu của công ty, nam diễn viên lại chọn cách chúc mừng rất riêng, tranh thủ "bóc phốt" bà xã kiêm sếp lớn.

Tiến Luật viết: "10 năm Thu Trang Entertainment thành lập cũng là 10 năm tui làm nhân viên cho bé Trang. Vậy đó mà dù tui ăn ngủ cùng chủ tịch, đấm bóp mát xa mỗi ngày cho cổ nhưng lương thì vẫn không tăng... Mẹ nó ơi! 10 năm rồi, em hiểu lòng Anh nha!".

Tiến Luật than thở làm nhân viên cho bà xã 10 năm nhưng vẫn không được tăng lương

Hiếm có nhân viên nào có chế độ đãi ngộ đặc biệt như Tiến Luật nhưng sau ngần ấy năm tận tụy, thành quả nam diễn viên nhận về vẫn là mức lương "đứng im tại chỗ". Bên dưới bài đăng của nam diễn viên, nhiều cư dân mạng chỉ biết bật cười. Với ai theo dõi Tiến Luật đã lâu chắc hẳn đã quá quen 1001 kịch bản để xin Thu Trang cấp thêm sinh hoạt phí hằng ngày. Và y như rằng đúng dịp đặc biệt, Tiến Luật vẫn không ngại tung chiêu để nịnh vợ và tranh thủ than thở để kiếm thêm lương bổng cho bản thân.

Trong lần trò chuyện với chúng tôi, câu chuyện làm việc không lương cũng được Tiến Luật hài hước chia sẻ. Cụ thể, trong quá trình quảng bá cho bộ phim Nụ Hôn Bạc Tỷ, khi được hỏi về áp lực trong chuyện vừa là đồng nghiệp, vừa là vợ chồng với Thu Trang, Tiến Luật cũng không bỏ lỡ cơ hội để pha trò:

"Có chứ, tôi gặp áp lực rất nhiều. Áp lực lớn nhất là khi tôi không được nhận lương, chỉ vậy thôi. Tôi có thể là diễn viên đầu tiên của TP.HCM đi làm chỉ ăn cơm ngày 3 bữa, tối ngủ với giám đốc sản xuất".

Tiến Luật sơ hở sẽ tìm kịch bản đòi Thu Trang tăng lương

Thu Trang và Tiến Luật đã có hơn một thập kỷ gắn bó. Cả hai bén duyên khi cùng làm việc tại một sân khấu. Thời điểm đó, Tiến Luật chưa chính thức theo đuổi con đường diễn xuất mà chủ yếu làm công việc hậu đài, phát tờ rơi để trang trải cuộc sống.

Từ những lần gặp gỡ và tiếp xúc trong công việc, cả hai dần trở nên thân thiết, có cơ hội diễn chung rồi nảy sinh tình cảm. Đặc biệt, khi gia đình Thu Trang trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế, Tiến Luật vẫn luôn ở bên động viên, chia sẻ và cùng bạn gái vượt qua những tháng ngày chật vật.

Năm 2011, cặp đôi chính thức kết hôn. Đến năm 2015, gia đình đón con trai đầu lòng Andy. Đầu năm 2026, cả hai tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi công khai thông tin gia đình có thêm cặp nhóc tỳ sinh đôi. Trải qua nhiều năm chung sống, Thu Trang và Tiến Luật vẫn duy trì sự gắn bó, cùng hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cả hai thường sánh đôi và thoải mái thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Trêu chọc là thế nhưng Tiến Luật nổi tiếng là người cưng chiều vợ, thương yêu con cái hết mực

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Thu Trang cho biết tình yêu thôi là chưa đủ, mà còn cần niềm tin, sự kiên nhẫn và khả năng cùng nhau đối diện với những thử thách. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Mình không chắc về định nghĩa tình yêu đích thực là gì. Nhưng nếu hỏi điều gì giữ cho mình và Kép Già (Tiến Luật) bên nhau bền chặt 11 năm qua, chắc chắn ngoài tình yêu còn có rất nhiều niềm tin và sự kiên nhẫn.

Lúc còn trẻ, nghe câu 'một lòng một dạ yêu nhau' nó lý tưởng lắm mọi người. Nhưng khi trải sự đời hơn, mình mới tin những lúc 'đồng vợ đồng chồng' tức là cùng thấu hiểu, cùng khóc, cùng chia cái khổ và trách nhiệm mới là cái chứng minh: 11 năm trước quyết định ở bên 'dân chơi' này không sai".

Thu Trang và Tiến Luật đã có hơn một thập kỷ bên nhau

Ảnh: FBNV