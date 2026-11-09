Đi du lịch cùng Thu Trang - Tiến Luật, Khả Như bị soi bụng bầu lấp ló

Mới đây, gia đình Thu Trang - Tiến Luật có chuyến du lịch cùng Khả Như và Huỳnh Phương. Trên trang cá nhân, Tiến Luật đăng tải những đoạn clip ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ của gia đình trên bãi biển.

Tuy nhiên, trong một khung hình, nam nghệ sĩ vô tình để lọt hình ảnh của Khả Như trong ống kính. Khả Như xuất hiện với bụng bầu lùm lùm khiến nhiều dân mạng đặt nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng.

"Khả Như nhìn giống bầu ghê", một dân mạng bình luận.

"Đúng đó, đi du lịch cùng Huỳnh Phương đó", một người khác viết.

Khả Như vô tình xuất hiện với bụng bầu lùm lùm trong video của Tiến Luật.

Trước đó, diễn viên Khả Như bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau khi loạt hình ảnh cô trong chuyến du lịch cùng Huỳnh Phương và gia đình Thu Trang - Tiến Luật được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong một đoạn video, nữ diễn viên diện trang phục sáng màu, để lộ vòng hai có phần nhô cao và nhiều lần dùng tay đỡ bụng. Những chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cô đang có tin vui.

Khả Như vướng nghi vấn có tin vui trong chuyến du lịch cùng Huỳnh Phương.

Trước những đồn đoán, Khả Như từng hài hước đáp lại bình luận của khán giả: "Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng". Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ hình ảnh bên ngoài, bởi nữ diễn viên và Huỳnh Phương chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc mang thai.

Tin đồn lần này càng nhận được sự quan tâm khi cả hai đã công khai tình cảm từ tháng 3/2026 và thường xuyên xuất hiện thân thiết bên nhau.

Chuyện tình cảm giữa Khả Như và Huỳnh Phương nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai đã âm thầm bên nhau khoảng 4 năm trước khi dần thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

Khả Như và Huỳnh Phương vướng nghi vấn bí mật hẹn hò từ năm 2023.

Từ cuối năm 2023, cặp đôi liên tục để lộ những dấu hiệu thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ bạn bè, sự kiện và những dịp đặc biệt.

Đáng chú ý, Huỳnh Phương nhiều lần đăng tải hình ảnh tình cảm, gọi Khả Như là "người yêu" và có những chia sẻ được xem như ngầm xác nhận mối quan hệ.

Cả hai cũng từng bị bắt gặp đi ăn cùng gia đình nữ diễn viên, thoải mái nắm tay nhau nơi đông người, làm dấy lên tin đồn chuẩn bị về chung một nhà. Dù vậy, Khả Như vẫn khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện riêng tư.

Dù để lộ rất nhiều "hint" chất lượng và được đồng nghiệp (như Tiến Luật) trêu ghẹo, Khả Như vẫn giữ thái độ khá kín tiếng về chuyện cá nhân, chia sẻ rằng sẽ thông báo đến khán giả khi thời điểm thích hợp thay vì nói trước "bước không qua".