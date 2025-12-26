Nam nghệ sĩ cưới vợ giàu hơn 8 tuổi, giấu suốt 20 năm, U60 không có con vẫn yêu và hôn vợ mỗi ngày

Thời hoàng kim cát xê đủ mua vàng "xâu thành chuỗi"

Vũ Hà tên thật là Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1969 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu ca nhạc Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ qua. Anh được biết đến là nghệ sĩ đa năng, vừa là ca sĩ, vừa là MC, và là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow truyền hình.

Con đường nghệ thuật của Vũ Hà bắt đầu từ những sân khấu tỉnh và phòng trà nhỏ ở Sài Gòn vào đầu thập niên 1990. Nhờ giọng hát khỏe, phong cách trình diễn sôi động và ngoại hình sáng, anh nhanh chóng trở thành “hiện tượng nhạc trẻ” thời đó. Khi thị trường băng đĩa nhạc bùng nổ, các ca khúc như "Mambo nồng say", "Mắt nai cha cha cha", "Tiểu thư con gái nhà ai"… đã giúp tên tuổi Vũ Hà phủ sóng khắp miền Nam.

Ca sĩ Vũ Hà

Ở giai đoạn hoàng kim, Vũ Hà từng là ca sĩ ăn khách bậc nhất, lịch diễn dày đặc đến mức không có ngày nghỉ. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, nam ca sĩ tiết lộ rằng ở thời kỳ đỉnh cao, anh đi hát tỉnh và đắt show tới mức chạy 3 điểm diễn trong 1 đêm, trở về nhà khi đã 1, 2h sáng.

Vũ Hà kể: "Ngày xưa đi hát tỉnh mà chạy 3 show là kinh khủng lắm, hát đến show thứ 3 là đã 12h, 1h đêm rồi. Tôi chạy toàn ở những nơi như Năm Căn, Cà Mau, phóng bobo bay bay trên những con rạch.

Mỗi tháng 28 ngày như vậy, tôi không nghỉ, tiền nhiều lắm, đem đi mua vàng hết! Tôi đi show mỗi tuần là được một chuỗi vàng, rồi phải có 1 cái vali để vàng rồi cuối tháng mang về cho vợ”.

Thời hoàng kim, cát xê của Vũ Hà có thể mua vàng "xâu thành chuỗi"

Sau giai đoạn rực rỡ, khi thị trường nhạc trẻ dần thay đổi, Vũ Hà chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình, gameshow và các chương trình hài – giải trí. Hình ảnh của anh trong Ơn giời cậu đây rồi!, Giọng ải giọng ai, hay các talkshow cùng bạn thân Đàm Vĩnh Hưng.

Giấu kín vợ suốt 20 năm, bên nhau hơn 30 năm vẫn hạnh phúc

Mới đây, Vũ Hà gây chú ý khi khoe ảnh tổ chức sinh nhật cho vợ. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vui vẻ viết: "Tiệc nhỏ quà to. Tình thương tràn đầy. Vui vẻ ha ha. Hạnh phúc ấm áp. Chân thành cảm ơn!". Anh cũng gửi đến vợ lời chúc tuổi mới ngọt ngào: "Bà xã xinh đẹp nhất nhà. Sinh nhật vui vẻ, nhiều quà yêu thương. Chúc xã luôn trẻ luôn xinh. Sống lâu trăm tuổi, vấn vương đời đời!".

Vũ Hà tổ chức sinh nhật cho vợ

Được biết, bà xã Vũ Hà hơn nam ca sĩ 8 tuổi. Chị từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa (Đà Nẵng), sau đó rẽ hướng sang kinh doanh và rất thành công. Hai người quen nhau khi Vũ Hà mới bắt đầu đi hát. Lúc đó, anh còn là một chàng trai trẻ, ít tên tuổi, trong khi vợ đã có chỗ đứng và tiềm lực kinh tế vững vàng.

Chính vì khoảng cách tuổi tác và địa vị, mối tình này từng gặp phải sự phản đối của gia đình và dư luận. Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết tâm ở bên nhau.

Theo Vũ Hà, nhiều người nói anh đào mỏ vì vợ giàu, nhưng lúc mới cưới, hai vợ chồng phải đi thuê nhà, làm lụng từng đồng. Cả hai cùng nhau xây dựng cuộc sống, không có chuyện dựa dẫm vào ai.

Cặp đôi kết hôn từ thập niên 1990 và đã bên nhau hơn 30 năm, nhưng đến khoảng năm 2013, Vũ Hà mới công khai vợ trước truyền thông. Nam ca sĩ cho biết, lý do là vì anh muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư của bà xã, tránh những điều tiếng không đáng có.

Cả hai đã gắn bó bên nhau 30 năm

Vợ chồng Vũ Hà không có con chung. Nam ca sĩ kể vợ anh từng mang thai nhưng bị ngoài tử cung, phải cắt buồng trứng. Từ đó, cả hai xác định sống với nhau cho đến già, coi cháu ruột như con.

Dù không có con, hôn nhân của họ vẫn lâu bền. Trên Dân Trí, Vũ Hà kể rằng anh và vợ vẫn giữ thói quen “hôn nhau mỗi sáng”, đi đâu về cũng nói lời yêu thương. “30 năm rồi, chúng tôi vẫn như vậy. Mỗi sáng tôi dậy sớm, hôn vợ một cái, rồi mới đi làm. Tối về lại hôn thêm cái nữa trước khi ngủ”, nam ca sĩ nói.

Hơn 30 năm qua, Vũ Hà và vợ vẫn sống trong ngôi nhà giản dị ở TP.HCM, cùng nhau đi du lịch, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống. Với nam ca sĩ, vợ không chỉ là người bạn đời, mà còn là hậu phương vững chắc. Trong thời kỳ đỉnh cao, chính chị là người quản lý tài chính, giúp nam ca sĩ ổn định cuộc sống. Vũ Hà từng nói vui anh đi hát kiếm tiền, còn vợ giữ tiền, nhiều khi tiền anh có trong người chỉ còn đủ để đổ xăng.