Hoà Minzy nói gì về việc làm show ở Mỹ Đình?

Mới đây, Hoà Minzy đã chính thức thông báo sẽ tổ chức fan concert đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 1/2/2026 tại TP.HCM. Sự kiện này được xem như bước ngoặt mới trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, đánh dấu một năm đầy thành công với hai bản hit đình đám Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hoà Bình.

Ngay sau khi thông báo được đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, nhiều fan bày tỏ sự phấn khích, mong chờ và gửi lời chúc mừng đến Hoà Minzy. Nữ ca sĩ cũng nhiệt tình trả lời từng bình luận, tạo không khí gần gũi và thân thiện với người hâm mộ. Trong số đó, một fan nhắn nhủ: “ Day 2 ở Mỹ Đình nha bé ơi” , lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hoà Minzy hài hước đáp lại: “Mỹ Đình em chưa dám ạ” .

Phản ứng khiêm tốn của Hoà Minzy nhanh chóng nhận được lời khen từ người hâm mộ (Ảnh: FBNV)

Phản ứng khiêm tốn của Hoà Minzy nhanh chóng nhận được lời khen từ người hâm mộ, nhiều người bày tỏ sự trân trọng cách cô giữ mình dù đã gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến thể hiện chút tiếc nuối, cho rằng với một năm 2025 rực rỡ, Hoà Minzy hoàn toàn có thể tự tin tổ chức những sân khấu lớn hơn, thậm chí là những địa điểm hoành tráng như Mỹ Đình, để cùng fan trải nghiệm những khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng và đáng nhớ.

Mới đây, Mỹ Tâm đã tổ chức thành công concert cá nhân tại sân vận động Mỹ Đình, và Hoà Minzy cũng có mặt để ủng hộ người chị thân thiết. Dù phải về sớm để đón con, nữ ca sĩ vẫn tận hưởng trọn vẹn buổi biểu diễn đầy năng lượng. Cô còn nhắn gửi tới Mỹ Tâm một cách hài hước và chân thành: "Đã quá chị Tâm ơi. Em phải về sớm do con em đợi ngoài cổng huhuhu. Em xin vía sold out của chị nha chị Tâm ơi. Nay đi xem chị xong em rút ra được bao nhiêu ý tưởng cho bản thân ạ. Em yêu chị Tâm." Bài đăng ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận khen ngợi Hòa Minzy. Nhiều người không chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự tôn trọng, thân thiện với đàn chị, mà còn đánh giá cao cách cô cân bằng giữa công việc nghệ thuật và đời sống cá nhân.

Hoà Minzy cũng có mặt để ủng hộ Mỹ Tâm (Ảnh: FBNV)

Chính vì vậy, khi Hoà Minzy thông báo về fan concert đầu tiên trong sự nghiệp, khán giả không khỏi háo hức và kỳ vọng. Nhiều fan bày tỏ hy vọng cô có thể tự tin tỏa sáng tại những sân khấu lớn, thậm chí là sân vận động Mỹ Đình, nơi vừa chứng kiến một đêm nhạc hoành tráng của đàn chị thân thiết. Fan tin rằng với năng lượng dồi dào, kỹ năng biểu diễn và sức hút từ các bản hit trong sự nghiệp, Hoà Minzy hoàn toàn có thể mang đến một fan concert đáng nhớ, bùng nổ cả về âm nhạc lẫn cảm xúc, trở thành dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Fan tin rằng Hoà Minzy hoàn toàn đủ khả năng mang đến một concert đáng nhớ trong sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp Hoà Minzy với những thành tích nổi bật vượt ra ngoài thị trường trong nước. Mở đầu bằng bản hit Bắc Bling , sản phẩm không chỉ tạo nên cơn sốt trong nước mà còn gây tiếng vang quốc tế ngay từ những ngày đầu ra mắt. MV Bắc Bling liên tục gặt hái những thành tựu đáng kể, vươn lên vị trí Top #1 MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu trên YouTube, đồng thời nằm trên các bảng xếp hạng như Top Trending YouTube Việt Nam, Top Music Trending và nhiều BXH nhạc số khác. Đặc biệt, chỉ sau khoảng 81 ngày phát hành, MV này đã chạm mốc hơn 200 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử Vpop năm 2025.

Năm 2025 là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp Hoà Minzy với loạt thành tích nổi bật (Ảnh: FBNV)

Tiếp nối thành công của Bắc Bling , Hòa Minzy phát hành Nỗi Đau Giữa Hoà Bình vào dịp đại lễ 2/9. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ công chúng, chỉ sau 24 giờ đã chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng YouTube Trending toàn cầu, lọt vào Top trending thế giới và thu hút sự quan tâm từ nhiều thị trường âm nhạc quốc tế. Những thành tích này không chỉ khẳng định sức hút mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Hoà Minzy, mà còn minh chứng cho bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của nữ ca sĩ trong năm 2025.