Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo Thông báo 9441/TB-BNV năm 2025 lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 trong 2 ngày theo quy định gồm: Ngày 02/9/2026 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch.

Đồng thời, hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Theo đó, lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2026 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức tổng thời gian nghỉ là 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/8/2026 đến hết thứ Tư 2/9/2026.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương 02 ngày, gồm:

- Ngày Quốc khánh 02/9/2026 và một ngày liền kề trước hoặc sau ngày 02/9, tức ngày 01/9 hoặc ngày 03/9/2026.

Người sử dụng lao động được lựa chọn một trong hai phương án nghỉ sau:

- Nghỉ ngày 01 và 02/9/2026; hoặc

- Nghỉ ngày 02 và 03/9/2026.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ Quốc khánh cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 tương tự lịch nghỉ của công chức, viên chức.

Do đó, người lao động tại doanh nghiệp có thể được nghỉ liên tục 05 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 02/9/2026, nếu doanh nghiệp lựa chọn phương án:

- Nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 01 và 02/9/2026;

- Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 31/8/2026 sang thứ Bảy, ngày 22/8/2026;

- Và người lao động được nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

Việc áp dụng lịch nghỉ 05 ngày liên tục do người sử dụng lao động quyết định căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài phương án trên, doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận sử dụng ngày nghỉ hằng năm hoặc áp dụng phương án nghỉ khác có lợi hơn cho người lao động, miễn là phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, người lao động ở doanh nghiệp không mặc nhiên được nghỉ Quốc khánh 02/9/2026 trong 05 ngày liên tục. Người lao động chỉ được nghỉ 05 ngày nếu doanh nghiệp chủ động áp dụng lịch nghỉ tương tự công chức, viên chức hoặc có phương án bố trí, thỏa thuận phù hợp. Trường hợp doanh nghiệp không áp dụng phương án này, người lao động được nghỉ ít nhất 02 ngày và hưởng nguyên lương theo quy định.

Tiền lương đi làm ngày 2/9/2026 tính như thế nào?

Ngày 02/09/2026 là ngày nghỉ lễ Quốc khánh, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, số 45/2019/QH14. Trường hợp đi làm vào ngày này, người lao động được trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, số 45/2019/QH14 quy định người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Quy định chi tiết về cách tính tiền lương làm thêm giờ được hướng dẫn tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Như vậy, nếu tính cả tiền lương của ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ban ngày vào ngày 02/09/2026 có thể được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường, gồm:

- 100% tiền lương của ngày nghỉ lễ Quốc khánh;

- Ít nhất 300% tiền lương do làm việc vào ngày nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, số 45/2019/QH14, người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài khoản tiền theo khoản 1 và khoản 2 Điều này, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết tương ứng. Cách tính này cũng được Chính phủ hướng dẫn khi xác định tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Theo đó, đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày Quốc khánh, mức hưởng có thể xác định như sau: 300% + 30% + 20% x 300% = 390% tiền lương.

Nếu tính thêm 100% tiền lương của ngày nghỉ lễ mà người lao động được hưởng thì tổng mức tiền lương có thể lên tới ít nhất 490% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, đi làm ngày 02/09/2026, người lao động có thể được hưởng:

Làm việc vào ban ngày: Ít nhất 400% tiền lương nếu tính cả tiền lương ngày nghỉ lễ.

Làm việc vào ban đêm: Ít nhất 490% tiền lương nếu tính cả tiền lương ngày nghỉ lễ.

(Khoản tiền quy định nêu trên là tiền lương do làm việc vào ngày nghỉ lễ, không phải tiền thưởng Quốc khánh 02/09/2026.)

Lưu ý: Theo Điều 106 Bộ luật Lao động 2019, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Người lao động có được thưởng trong dịp Quốc khánh 2/9?

Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, số 45/2019/QH14, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Đồng thời, khoản 2 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, Bộ luật Lao động không quy định mức thưởng cụ thể đối với dịp lễ Quốc khánh 02/09, cũng không ấn định mức thưởng tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

Theo đó, mức thưởng lễ 02/09/2026 của người lao động sẽ do từng doanh nghiệp quyết định, căn cứ vào:

- Kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Mức độ hoàn thành công việc của người lao động;

- Quy chế thưởng được doanh nghiệp ban hành và công bố.

Do đó, không có một mức thưởng lễ 02/09/2026 chung áp dụng cho tất cả người lao động. Người lao động có thể được thưởng nhiều, ít hoặc không có khoản thưởng riêng dịp Quốc khánh, tùy chính sách của doanh nghiệp và các nội dung đã được quy định trong quy chế thưởng.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng không nhất thiết phải bằng tiền mà có thể bằng tài sản hoặc hình thức khác.