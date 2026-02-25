WeChoice Awards 2025, nơi doanh nghiệp Việt cùng nhau viết tiếp câu chuyện không chỉ của riêng mình

Tinh thần ấy tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, những đơn vị đang song hành cùng WeChoice Awards trong việc lan tỏa cảm hứng, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khi hành trình phát triển được trao lại cho thế hệ hôm nay

Thông điệp “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam” được WeChoice Awards 2025 lựa chọn như một tuyên ngôn cho hành trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây không đơn thuần là câu chuyện về tăng trưởng hay thịnh vượng kinh tế, mà là khát vọng đưa Việt Nam bước lên một vị thế cao hơn trên bản đồ thế giới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu bằng bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của chính thế hệ hôm nay.

Sau một năm đầy cảm xúc, khi tinh thần “Tự hào vì được làm người Việt Nam” lan tỏa mạnh mẽ từ những khoảnh khắc đời thường đến các dấu mốc mang tính biểu tượng, WeChoice Awards mong muốn gửi gắm vào thông điệp này niềm tin, sự động viên và nguồn năng lượng tích cực của người Việt ở khắp mọi miền, cả trong nước lẫn trên toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, khi đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên vươn mình, đổi mới và hội nhập sâu rộng, “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam” mang ý nghĩa của một bước chuyển. Từ câu chuyện của quá khứ sang câu chuyện của tương lai. Từ khát vọng tồn tại sang khát vọng khẳng định vị thế. Và lần này, người viết tiếp câu chuyện ấy không chỉ là lịch sử, mà là mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi thế hệ người Việt đang chung tay kiến tạo diện mạo mới cho đất nước.

Với tinh thần đó, WeChoice Awards 2025 lựa chọn thông điệp “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam” như một lời mời gọi cộng đồng cùng đồng hành, cùng hành động và cùng viết nên chương tiếp theo của Việt Nam trên hành trình hội nhập và vươn tầm thế giới.

Doanh nghiệp đồng hành, cùng viết tiếp những giá trị bền vững

Hưởng ứng tinh thần ấy, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn đồng hành cùng WeChoice Awards 2025 không chỉ bằng sự hiện diện, mà bằng chính những hành trình phát triển bền bỉ và có trách nhiệm của mình.

KLC Group: Dẫn dắt hệ sinh thái đa ngành bền vững cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của KLC Group khi Tập đoàn từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt một hệ sinh thái đầu tư đa ngành theo định hướng bền vững và có trách nhiệm xã hội rõ nét. Thay vì mở rộng dàn trải, KLC Group lựa chọn tái cấu trúc và chuẩn hóa toàn diện, tập trung vào chất lượng vận hành, hiệu quả dài hạn và sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên.

Trong hệ sinh thái đó, Viet Long Capital giữ vai trò nền tảng tài chính, tạo nội lực ổn định cho toàn Tập đoàn. KLC Seafood được xác định là trụ cột chiến lược và mũi nhọn tăng trưởng của Tập đoàn, sở hữu chuỗi vận hành khép kín từ vùng nuôi - chế biến - xuất khẩu, tập trung vào tôm hùm cao cấp và thủy hải sản giá trị cao, đã hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế lớn và khắt khe.

Song song đó, KLC Agri tiếp tục đầu tư vùng nguyên liệu đạt chuẩn, phát triển nông sản sạch theo hướng bền vững; trong khi Stareal, KLC Hospitality và KLC Commercial từng bước hoàn thiện vai trò trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ và thương mại, cùng nhau góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu Việt ra thị trường rộng lớn hơn.

Song hành cùng chiến lược phát triển kinh doanh, KLC Group kiên định đặt con người và trách nhiệm xã hội làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Chuỗi hoạt động vì cộng đồng được triển khai trong năm 2025 - từ hiến máu nhân đạo, đồng hành nâng bước học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến hỗ trợ kịp thời người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai - không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, mà còn khẳng định vai trò, bản lĩnh và cam kết lâu dài của KLC Group với xã hội, với những giá trị nhân văn được đầu tư một cách nghiêm túc và có chiều sâu.

Bước sang năm 2026, KLC Group kiên định với mục tiêu dẫn dắt hệ sinh thái đa ngành bền vững, nâng cao trách nhiệm cộng đồng, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

KSIMA: Viết lại chuẩn mực ngành sự kiện từ hậu trường

Đồng hành cùng WeChoice Awards 2025, KSIMA, Khangle’s Self Image Management Agency, lựa chọn một con đường phát triển khác biệt trong ngành sự kiện. Thay vì chạy theo số lượng hay mở rộng ồ ạt, KSIMA tập trung đầu tư vào con người, đặc biệt là đội ngũ nhân sự trẻ, những “hạt giống” được nuôi dưỡng bài bản để trở thành lực lượng nòng cốt của ngành sự kiện Việt Nam trong tương lai.

Từ nền tảng đó, KSIMA xây dựng mô hình vận hành sự kiện khép kín, nơi mỗi cá nhân đều được rèn luyện tư duy làm nghề kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp chuyên nghiệp. Các bộ phận trong hệ sinh thái như KSIMAGE, NK Studio và K.Delo không chỉ đảm nhiệm các khâu chuyên môn, mà còn là môi trường để những người trẻ học cách làm việc chỉn chu, bền bỉ và tôn trọng chuẩn mực chung của ngành.

Song song với vận hành sự kiện, KSIMA phát triển mảng nội dung và quản trị truyền thông số, giúp đội ngũ trẻ hiểu sâu hơn về cách một sự kiện được kể lại, lan tỏa và tạo ảnh hưởng lâu dài. Dịch vụ trợ lý cấp cao cũng là nơi những nhân sự tiềm năng được cọ xát thực tế, rèn luyện tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường áp lực cao.

Với KSIMA, hậu trường không chỉ là nơi hỗ trợ sân khấu, mà là không gian đào tạo một cộng đồng Gen Z làm nghề tử tế và bền bỉ. Chính từ những hậu trường ấy, KSIMA đang góp phần viết tiếp câu chuyện về một thế hệ người Việt trẻ đủ năng lực, đủ trách nhiệm để đồng hành cùng hành trình Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.