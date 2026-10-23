Nam MC SN 1987 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là cựu học sinh trường chuyên top 1, tốt nghiệp Bách khoa, TOEFL 105/120

Ở mỗi trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, các điểm cầu truyền hình đặt tại địa phương của thí sinh luôn có một MC của VTV dẫn dắt. Có những gương mặt chỉ xuất hiện một lần, cũng có những gương mặt trở lại nhiều lần. Trong đó, có thể kể đến MC Đức Bảo, người đã 5 lần dẫn điểm cầu Olympia, mới nhất ở Huế năm 2025.

MC Đức Bảo từng có nhiều lần đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia với vai trò MC điểm cầu (Ảnh: FBNV)

MC Đức Bảo tên đầy đủ là Bùi Đức Bảo, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Thời cấp ba, anh là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau đó, anh theo học ngành Điện tử Viễn thông tại Đại học Bách khoa Hà Nội và tốt nghiệp kỹ sư.

Sau khi ra trường, anh có thời gian làm việc tại một công ty máy tính ở Hà Nội. Sau đó, anh chuyển sang làm ở một công ty tổ chức sự kiện, đồng thời nhận dẫn một số chương trình. Khi nhìn rõ hơn mong muốn của bản thân, anh quyết tâm trở thành MC chuyên nghiệp.

MC Đức Bảo tốt nghiệp kỹ sư ngành Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Anh cho biết khi ấy thấy cứ như vậy mãi thì không ổn nên tham gia cuộc thi Én Vàng, cuộc thi dẫn chương trình uy tín nhất lúc bấy giờ, với quyết tâm đổi đời, tức trở thành một nhân vật được công chúng và người trong nghề công nhận. Anh từng trượt hai lần trước khi giành giải nhất Én Vàng năm 2013. Giải thưởng giúp anh thoát khỏi giai đoạn loay hoay, đầu quân về VTV6 và chính thức trở thành biên tập viên của đài.

Bên cạnh nền tảng kỹ thuật, anh còn có khả năng ngoại ngữ ấn tượng, với chứng chỉ TOEFL iBT đạt 105/120 điểm, tương đương trình độ C1 theo khung CEFR. Anh cho biết đây là lợi thế mở ra cho mình nhiều cơ hội. Nhờ kỹ năng dẫn song ngữ Anh Việt ấn tượng, anh được tin tưởng giao cho đảm nhận dẫn nhiều các chương trình có yếu tố quốc tế như VinFuture, SEA Games, Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng DIFF hay V Concert.

Trên sóng truyền hình, anh được nhiều khán giả biết đến qua Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Cà Phê Sáng Với VTV3, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Bài Hát Việt, VTV Kết Nối, Bữa Trưa Vui Vẻ, Cuộc Sống Tươi Đẹp, Trường Teen, Vietnam Idol... Anh từng ba lần đạt giải Người dẫn chương trình xuất sắc của VTV3 vào các năm 2016, 2017, 2020 và năm 2022 nhận giải Biên tập viên, Dẫn chương trình ấn tượng của VTV Awards.

Mong ước lớn nhất của MC Đức Bảo là được các khán giả ghi nhận và yêu mến mình qua mỗi chương trình (Ảnh: FBNV)

Anh thường gây ấn tượng với khả năng dẫn song ngữ (Ảnh: FBNV)

Anh từng chia sẻ rằng muốn làm MC thì học trường nào cũng được, thuận lợi nhất là các trường báo chí truyền thông nhưng học trái ngành như anh cũng không thành vấn đề. Quan trọng là phải trau dồi khả năng dẫn dắt, kiến thức và có chút lì lợm.

Mới đây, anh nhận lời dẫn Vua Tiếng Việt mùa 7 trên VTV3, tiếp nối NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm. Trong chia sẻ trên trang cá nhân, anh kể mọi chuyện bắt đầu bằng một lời mời bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước. Dẫu vậy, bằng quyết tâm thử sức cùng niềm tin rằng mình đủ khả năng, anh đã nhận lời. Anh cho biết mình đến với chương trình với mục tiêu học hỏi và nhắc lại quan điểm muốn giỏi ngoại ngữ thì trước hết cần giỏi tiếng Việt.

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