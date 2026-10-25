Nam MC SN 1984 từng dẫn Rung Chuông Vàng là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, giảng viên Đại học Ngoại thương

Sinh năm 1984 tại Hà Nội, MC Hoàng Anh Duy là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương. Trước khi được biết đến với vai trò MC, anh đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ từ thời sinh viên, từng giành Huy chương Vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 2002 và giải Nhất cuộc thi Giọng hát vàng Đại học Ngoại thương năm 2004.

Năm 2009, Hoàng Anh Duy tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình - Én Vàng và giành giải cao nhất, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình. Thời điểm đó, anh đã tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Ngoại thương và được giữ lại trường làm giảng viên. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào công việc dẫn chương trình, anh quyết định tiếp tục con đường học tập ở nước ngoài.

MC Hoàng Anh Duy là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương

Hoàng Anh Duy theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Leicester, Anh. Trong quá trình học tập, anh nhận được học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc và học bổng toàn phần của Ngân hàng Thế giới. Sau khi hoàn thành chương trình, anh trở về Việt Nam, tiếp tục công tác tại Đại học Ngoại thương và duy trì công việc dẫn chương trình.

Trên truyền hình, Hoàng Anh Duy từng đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình dành cho học sinh, sinh viên và khán giả trẻ. Đặc biệt, anh là một trong những người dẫn chương trình Rung Chuông Vàng, thay MC Nguyên Khang và dẫn cùng MC Minh Châu.

Anh là một trong những người từng dẫn chương trình Rung Chuông Vàng

Bên cạnh Rung Chuông Vàng, anh còn từng xuất hiện trong các chương trình như Tư Vấn Mùa Thi, Trà Chanh, Thần Đồng Đất Việt... Với lối dẫn gần gũi, hài hước cùng khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, Hoàng Anh Duy còn được mời dẫn nhiều sự kiện trong nước và quốc tế. Hình ảnh một MC trẻ trung, hoạt ngôn khi ấy cũng khiến anh được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh “thầy giáo hot boy”.

Song song với công việc truyền hình, Hoàng Anh Duy vẫn tiếp tục đầu tư cho sự nghiệp học thuật. Năm 2016, anh bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Ngoại thương. Đến năm 2021, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Không chỉ giảng dạy tại Khoa Quản trị kinh doanh, MC Hoàng Anh Duy còn tham gia đào tạo các môn học như Quản trị nguồn nhân lực và Kỹ năng lãnh đạo. Anh đồng thời đảm nhận vị trí Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ tại Viện VJCC thuộc Đại học Ngoại thương.

Ngoài lĩnh vực giáo dục và truyền hình, MC Hoàng Anh Duy từng thử sức với diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Những Cánh Hoa Tình Yêu năm 2018.

Song song với công việc truyền hình, Hoàng Anh Duy vẫn tiếp tục đầu tư cho sự nghiệp học thuật

MC Hoàng Anh Duy cũng từng thử sức với diễn xuất

Tổng hợp