Thông tin về cái chết đột ngột của một lập trình viên 32 tuổi tại Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) đang gây chấn động dư luận. Đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người trẻ về lối sống, về cách cân bằng công việc và sức khỏe.

Nam lập trình viên đột ngột ngất xỉu khi đang làm việc tại nhà vào ngày thứ bảy cuối tuần. Anh được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tim và ngừng hô hấp. Trước đó anh không có bệnh lý nền.

Nam lập trình viên 32 tuổi đột tử sau thời gian dài lao lực, sinh hoạt không lành mạnh

Vợ anh cho biết chồng thường xuyên làm việc tới khuya, thường về nhà sau 23 giờ. Thường mang việc về nhà làm, thậm chí làm cuối tuần, thức trắng đêm. Suốt một năm, chị ngày nào cũng phải nhắn tin giục anh tan làm.

Do công ty cắt giảm nhân sự, anh phải gánh khối lượng công việc của khoảng 7 người. Kinh tế gia đình bấp bênh nhưng thị trường lao động khó khăn nên dù mệt mỏi và áp lực vô cùng, anh vẫn không dám nghỉ.

Nam lập trình viên và vợ trước khi bi kịch xảy ra

Điều khiến người vợ đau lòng nhất là sau khi chồng qua đời, công việc ở công ty vẫn tiếp diễn như chưa có gì xảy ra. Điện thoại anh liên tục nhận tin nhắn và email giao việc. Ngay trong đám tang, anh vẫn bị thêm vào nhóm chat công việc mới. Tin nhắn giục báo cáo vẫn được gửi tới. Sau đó đồ dùng cá nhân của anh còn bị tự ý vứt bỏ. Quá phẫn uất, người vợ đã nộp đơn kiện công ty và vẫn đang trong quá trình kiện tụng. Chị cho rằng chồng mình tử vong do làm việc quá sức và đây là một tai nạn lao động.

Các dấu hiệu cảnh báo đột tử ai cũng cần phải biết

Khi biết được lịch trình và khối lượng công việc của nam lập trình viên, các bác sĩ cũng phải thốt lên: "Tim bằng thép cũng không chịu nổi khi duy trì thời gian dài".

Ngủ ít hơn 4 tiếng mỗi ngày làm tăng mức tiêu thụ oxy của cơ tim lên gấp 3 lần. Người làm việc hơn 55 giờ mỗi tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn 52%. Thói quen ngồi lâu một chỗ làm tăng độ nhớt của máu và gây huyết khối. Căng thẳng tinh thần kéo dài dẫn đến huyết áp cao và loạn nhịp tim.

Trưởng khoa Nội tim mạch Bao Jianjun, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tây An (Trung Quốc) nhấn mạnh, đột tử thật ra không "từ trên trời rơi xuống" mà có các dấu hiệu. Chỉ tiếc là giống như nam lập trình viên này, nhiều người không nhận ra hoặc xem nhẹ.

Để tự cứu lấy mình, hãy nhớ các dấu hiệu cảnh báo được bác sĩ Bao Jianjun nhắc nhở:

Giai đoạn 1 tháng trước khi khởi phát

Cơ thể bắt đầu xuất hiện các tín hiệu mơ hồ. Mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ đủ. Kiệt sức không cải thiện sau nghỉ ngơi. Đôi lúc tức ngực hoặc tim đập nhanh khi vận động nhẹ. Giấc ngủ kém chất lượng, hay gặp ác mộng. Hệ tiêu hóa rối loạn, đau bụng thất thường và dễ bị xem là stress.

Bác sĩ cảnh báo người trẻ hãy cẩn trọng với các dấu hiệu bất thường của cơ thể (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 1 tuần trước bi kịch

Triệu chứng rõ ràng hơn và xuất hiện liên tục. Đau ngực có thể lan sang vai trái, hàm hoặc lưng. Sức bền giảm mạnh, dễ hụt hơi khi leo cầu thang. Nhịp tim nhanh hoặc rối loạn. Chóng mặt, choáng váng và có thể ngất thoáng qua. Đây là giai đoạn cơ thể đã cạn kiệt.

Một giờ trước khi đột tử

Tình trạng bước vào mức nguy hiểm cao nhất. Đau ngực dữ dội như bị đè nén. Mồ hôi lạnh vã nhiều ở cổ và lòng bàn tay. Khó thở ngay cả khi ngồi yên. Buồn nôn và nôn liên tục. Đây là thời điểm cần cấp cứu khẩn cấp.

Nguồn và ảnh: Sohu, HK01