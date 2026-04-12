Chẳng ai ngờ được, hình ảnh cốc cà phê đen cùng dòng trạng thái ngập tràn sự quyết tâm trong công việc vào 3 giờ sáng ấy lại là bài đăng cuối cùng của nam lập trình viên 28 tuổi này. Anh qua đời chỉ sau đó một ngày, nguyên nhân được xác định là nhồi máu cơ tim. Nghe câu chuyện phía sau nguyên nhân đột tử của anh, không ít người vừa thương vừa trách.

Anh này làm việc trong một công ty lớn tại Trung Quốc. Thời gian gần đây, công ty có nhiều dự án lớn, anh cũng cảm thấy sang năm mới công việc của mình "đánh đâu thắng đó" nên mạnh dạn nhận thêm các dự án ngoài. Tuy nhiên, công việc ở công ty vốn đã bận rộn, khiến anh phải tăng ca, thức khuya liên tục. Nhưng người nhà kể, anh từng nói đó là "đặc thù nghề nghiệp", vả lại anh còn rất trẻ nên phải cố gắng vì nghề này đào thải nhân sự rất nhanh.

Trước khi đột tử, anh đã tăng ca liên tục 3 ngày liên tiếp để hoàn thành một dự án gấp. Nam lập trình viên này phải liên tục uống cà phê, đi lại loanh quanh chỗ ngồi để chống chọi với cơn buồn ngủ cùng áp lực công việc. Đến gần sáng ngày thứ 3, anh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim và gục ngã tại vị trí làm việc. Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm, sự hối hả của nhân viên y tế trong phòng cấp cứu và tiếng khóc xé lòng của đồng nghiệp lẫn bạn bè cũng không thể giữ được anh ở lại với thế giới này.

Cú "bắt tay" chết chóc giữa caffeine và tình trạng thiếu ngủ kéo dài

Sự ra đi của nam lập trình viên không phải là một sự tình cờ, mà là hệ quả của cơ chế "đốt khô" cơ thể. Trái tim là một máy bơm máu trung thành nhưng nó cần được bảo trì. Khi ngủ sâu, các tế bào cơ tim được sửa chữa khoảng 40%. Việc nhịn ngủ 3 ngày liên tiếp đã chặn đứng quy trình bảo dưỡng này, khiến máy bơm tim phải chạy trong tình trạng "khô dầu", nồng độ oxy trong cơ tim sụt giảm nghiêm trọng. Cộng thêm áp lực căng thẳng của công việc và uống quá nhiều cà phê trong thời gian ngắn.

Bác sĩ điều trị của anh cho biết, sự nguy hiểm thực sự nằm ở cú "bắt tay" chết chóc giữa caffeine và thiếu ngủ. Khi thức khuya làm việc, hệ thần kinh giao cảm bị ép hoạt động quá mức, tiết ra lượng lớn hormone norepinephrine làm co thắt mạch máu và tăng huyết áp.

Lúc này, việc nạp thêm cà phê đen đặc không hề giúp hồi phục, mà nó chỉ "đánh lừa" bộ não để tiếp tục vắt kiệt trái tim. Sự kích thích hiệp đồng này khiến các mảng bám mỡ (vốn đã tích tụ do lối sống ít vận động) bị nứt vỡ dưới áp lực dòng máu cao, hình thành cục máu đông bít kín động mạch vành. Kết quả là nhồi máu cơ tim kịch phát, khiến nạn nhân đột tử chỉ trong tích tắc.

Những "bản án" khủng khiếp của thói quen thức khuya thường xuyên

Khi câu chuyện đau lòng của anh lập trình viên này được báo đài đưa tin và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, rất nhiều người giật mình nhận ra mình cũng đang có những thói quen tương tự. Đặc biệt là với những người trẻ tuổi.

Một bác sĩ trong nhóm cấp cứu cho anh lập trình viên nhắc nhở: "Bận mấy cũng phải làm một việc, đó là đi ngủ vào ban đêm". Bác sĩ nhấn mạnh, nếu bắt buộc phải thức đêm vì lý do bất khả kháng, điều duy nhất giúp bạn thoát khỏi cửa tử là: Ngừng ngay việc ép cơ thể tỉnh táo bằng chất kích thích và tìm mọi cơ hội để ngủ bù. Chỉ cần một giấc ngủ ngắn 30 phút vào buổi trưa cũng đủ để hệ thần kinh giao cảm được "xả áp", cứu nguy cho trái tim đang bên bờ vực sụp đổ.

Còn nếu bạn may mắn chưa gục xuống sau một đêm trắng, đừng chủ quan. Bởi vì thức khuya kéo dài đang âm thầm hủy hoại cơ thể theo những cách tàn khốc hơn. Ví dụ như:

- Sụp đổ hệ miễn dịch: Chỉ cần thiếu ngủ một đêm, lượng tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK), là lá chắn chống ung thư của cơ thể sẽ sụt giảm tới 70%.

- Teo não và suy giảm trí nhớ: Khi ngủ, não bộ có cơ chế "dọn dẹp" các protein độc hại. Việc thức khuya khiến các chất thải này tích tụ, gây viêm thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ khi còn trẻ.

- Rối loạn nội tiết: Thức đêm khiến nồng độ insulin bị đảo lộn, khiến cơ thể dễ bị béo phì trung tâm và tiểu đường tuýp 2.

- Tổn thương không thể đảo ngược: Giấc ngủ lành mạnh phải là sự nhất quán (ngủ trước 23 giờ). Việc ngủ bù vào cuối tuần hoàn toàn không thể cứu vãn được những tổn thương mạch máu và tế bào đã xảy ra.

5 dấu hiệu "báo động đỏ" trước cơn nhồi máu cơ tim

Qua câu chuyện của nam lập trình viên trẻ, bác sĩ nhắc nhở ai cũng phải nắm rõ 5 tín hiệu "báo động đỏ" trước cơn nhồi máu cơ tim để tự cứu lấy mình hoặc người xung quanh. Đặc biệt là nếu bạn thường xuyên thức khuya, sống không lành mạnh, có bệnh lý nền tìm mạch. Đó là:

- Đau bóp nghẹt vùng ngực trái, cảm giác như có vật nặng hàng chục kg đè lên, có thể lan ra vai hoặc hàm.

- Đổ mồ hôi lạnh vã ra như tắm dù không vận động mạnh.

- Khó thở, hụt hơi, cảm giác không khí trở nên loãng bất thường.

- Chóng mặt, hoa mắt hoặc đột ngột yếu sức toàn thân.

- Buồn nôn hoặc đau tức vùng thượng vị kèm theo cảm giác lo lắng, bất an tột độ.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Times, The Paper