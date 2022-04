Nam idol dính phốt làm fan có bầu được đóng chính dự án khủng, netizen phẫn nộ "bỏ tiền làm phim về đời mình à?"

Ngày 18/4, truyền thông Hàn Quốc xôn xao trước thông tin Kim Woo Jin - cựu thành viên Stray Kids được đóng chính dự án của HBO Max. Bộ phim có tên Beyond the Closet hay Além do Guarda-Roupa, kể về một cô gái tuổi teen sống ở Sao Paulo, Brazil phát hiện ra một cánh cổng thần kì trong tủ quần áo, mở ra cơ hội gặp gỡ một nhóm nhạc nam Kpop nổi tiếng ở Seoul.

Kim Woo Jin đóng vai Kyung Min, thành viên của nhóm nhạc nam Kpop ACT. Anh hiện đang ở Sao Paulo, Brazil quay phim. Nữ diễn viên người Brazil gốc Hàn Sharon Blanche đóng vai nữ chính Carol. Một người là thần tượng đình đám, một người là cô gái bình thường chẳng quan tâm Kpop tạo nên chuyện tình kì lạ.



Tuy nhiên, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ khi hay tin Kim Woo Jin được đóng dự án này. Vào năm 2020, nhiều cô gái lên tiếng tố cáo bị anh tấn công tình dục, trong đó anh còn chuốc thuốc mê một fan hâm mộ rồi làm cô có bầu. Đây được đồn đoán là lý do khiến JYP Entertainment đột ngột loại Kim Woo Jin khỏi Stray Kids vào năm 2019.

Woo Jin hồi vẫn còn là thành viên Stray Kids

Không ít người cho rằng một idol có nhân cách tệ lại đóng vai chính trong dự án lớn về Kpop là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nội dung phim còn về idol hẹn hò với fan, khiến công chúng phản cảm.

Bình luận của cư dân mạng: - Ủa ông này làm fan có bầu thiệt hả mọi người? Rồi có chịu trách nhiệm hay lên tiếng gì không? - Nội dung ba xu nhảm nhí, cast toàn nugu mà nổ dự án phim toàn cầu.

- Đóng vai người chồng người bố vô trách nhiệm hay gì. - Sẵn làm phim kể về câu chuyện idol nuôi con luôn đi anh trai, chủ đề mới lạ chưa ai khai thác nè. - Định bảo làm ơn tách cái tên SKZ khỏi anh này đi nhưng chợt nhận ra nếu không đi kèm với danh "cựu thành viên SKZ" thì đâu ai biết anh ta là ai. - Hiện nay idol lấn sân sang diễn xuất rất nhiều và diễn tốt nữa là đằng khác ạ. Sao cast ông này vậy? - Một pha casting đi vào lòng đất. Hay anh tự bỏ tiền làm phim về đời mình đấy? - Chúc anh mãi flop nha. Phim này thất bại đừng hỏi vì sao.

Nguồn: VKR News

Hiện tại, phía HBO Max vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Nam idol rất hào hứng với dự án vì "như một lần nữa được debut với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam như trước kia". Phát biểu này của anh làm fan nhóm nhạc cũ thêm "nóng máu".

Phim dự kiến đóng máy tháng 6 này và phát hành vào năm 2023.

