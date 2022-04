"Sao băng" còn chưa lên sóng, Lee Sung Kyung đã đóng phim mới: Nam chính chân siêu dài, từng hợp tác với loạt sao hạng A đình đám

Lee Sung Kyung sẽ tham gia phim mới của Disney+?

Mới đây, nữ diễn viên Lee Sung Kyung được cho là đã nhận lời tham gia bộ phim mới mang tên Say that's it love (tạm dịch: Hãy nói đó là yêu) do Disney+ sản xuất. Dự kiến, tác phẩm này sẽ lên sóng vào đầu năm 2023. Đối với thông tin trên, phía Lee Sung Kyung vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Thế nhưng với riêng các fan của cô nàng "tiên nữ cử tạ", dĩ nhiên tất cả đều mong tin đồn này sẽ trở thành hiện thực.



Lee Sung Kyung được cho là sẽ tham gia đóng phim Say that it's love

Nếu Lee Sung Kyung thực sự nhận lời tham gia dự án lần này, nhiều khả năng cô sẽ hợp tác cùng nam diễn viên Kim Young Kwang. Điểm đặc biệt nhất ở Young Kwang, đó là anh sở hữu vẻ ngoài rất manly thay vì nét thanh tú như đa phần các nam ngôi sao Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.



Kim Young Kwang là "tình tin đồn" mới của Lee Sung Kyung.

Kim Young Kwang sở hữu vẻ đẹp nam tính gây thương nhớ.

Trong sự nghiệp của mình, Kim Young Kwang từng hợp tác với nhiều cái tên nổi tiếng. Chúng ta có thể kể đến Lee Jong Suk và Park Shin Hye trong Cặp đôi trái ngược, Yoona và Jang Keun Suk trong Cơn mưa tình yêu hay Ji Chang Wook trong Tiệm rau của anh chàng độc thân.

Về bộ phim Shooting star - Sao băng sắp ra mắt

Cho những ai chưa biết, vào ngày 22/4 tới tập đầu tiên của bộ phim Sao băng (Shooting star) sẽ chính thức ra mắt khán giả. Đây là tác phẩm có sự góp mặt của Lee Sung Kyung - vai Oh Han Byul và Kim Young Dae - vai Gong Tae Sung.

Vào ngày 22/4 tới, bộ phim Sao băng (Shooting star) do Lee Sung Kyung và Kim Young Dae đóng chính sẽ ra mắt khán giả.

Nội dung phim nói về cuộc sống, công việc của những người đứng sau cánh gà. Và ở trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa cô trưởng nhóm PR Oh Han Byul cùng ngôi sao nổi tiếng Gong Tae Sung.

https://afamily.vn/sao-bang-con-chua-len-song-lee-sung-kyung-da-dong-phim-moi-nam-chinh-chan-sieu-dai-tung-hop-tac-voi-loat-sao-hang-a-dinh-dam-20220416234617098.chn