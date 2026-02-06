"Chuyện chăn gối" là một phần tự nhiên của cuộc sống. Nó giúp giải tỏa căng thẳng và nhu cầu sinh lý, gắn kết cảm xúc. Nhưng khi vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, lợi ích có thể nhanh chóng biến thành gánh nặng.

Phó trưởng khoa Liu Xigao, Khoa Niệu học, Bệnh viện Qilu thuộc Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) cho biết, nam giới quan hệ quá mức có thể gặp hàng loạt vấn đề về cả thể chất lẫn tinh thần như:

1. Viêm tuyến tiền liệt

Quan hệ với tần suất dày hoặc “tự xử” liên tục có thể khiến tuyến tiền liệt rơi vào tình trạng sung huyết kéo dài. Dịch tiết không được đào thải kịp thời sẽ ứ đọng trong tuyến, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Lâu dần, nam giới dễ bị viêm tuyến tiền liệt vô khuẩn hoặc do vi khuẩn. Biểu hiện thường gặp là tiểu nhiều lần, tiểu buốt, đau âm ỉ vùng đáy chậu và khó chịu khi ngồi lâu. Nếu không điều chỉnh tần suất, bệnh có xu hướng tái phát dai dẳng.

2. Rối loạn chức năng tình dục

Kích thích quá mức làm các dây thần kinh sinh dục bị quá tải. Độ nhạy giảm dần theo thời gian. Hệ quả là dương vật khó đạt độ cứng như trước hoặc thời gian kiểm soát xuất tinh kém đi. Một số nam giới còn nhận thấy thời gian hồi phục sau mỗi lần “chuyện chăn gối” kéo dài hơn. Khi cơ thể chưa kịp hồi sức nhưng vẫn cố tiếp tục, vòng xoắn suy giảm chức năng tình dục rất dễ xảy ra.

3. Nhiễm trùng đường tiết niệu

Tần suất cao đi kèm vệ sinh kém làm tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập niệu đạo. Viêm niệu đạo hoặc viêm bàng quang có thể xuất hiện với cảm giác nóng rát khi tiểu và nước tiểu đục. Nếu chủ quan, vi khuẩn có thể lan ngược lên thận, gây biến chứng nặng nề hơn cho hệ tiết niệu.

4. Kiệt sức và suy giảm miễn dịch tạm thời

“Chuyện chăn gối” tiêu hao nhiều năng lượng. Khi lặp lại quá dày, cơ thể không đủ thời gian phục hồi. Nam giới dễ mệt mỏi, đau lưng, giảm tập trung và uể oải kéo dài. Trong ngắn hạn, hệ miễn dịch cũng suy yếu, khiến cơ thể dễ mắc cảm lạnh hoặc nhiễm trùng hơn bình thường.

5. Lo lắng và cảm giác tội lỗi

Một số nam giới bị ám ảnh bởi tần suất “chuyện chăn gối”. Họ lo sợ mình làm quá ít hoặc quá nhiều. Sự so sánh vô hình này tạo ra căng thẳng tâm lý, dễ dẫn đến cáu gắt, mất ngủ và giảm chất lượng mối quan hệ với bạn đời.

6. Mất cân bằng điều hòa ham muốn

Hoạt động tình dục tần suất cao kéo dài có thể làm thay đổi cơ chế tiết dopamine của não. Ngưỡng kích thích ngày càng cao. Điều này khiến nam giới dễ phụ thuộc vào kích thích mạnh và giảm hứng thú trong các mối quan hệ thân mật bình thường.

Tần suất làm "chuyện chăn gối" thế nào là hợp lý?

Theo bác sĩ Liu Xigao, không có con số cố định cho tất cả mọi người. Nguyên tắc quan trọng nhất là sau mỗi lần “chuyện chăn gối”, cơ thể không mệt mỏi hay đau nhức kéo dài vào ngày hôm sau. Có thể tham khảo tần suất tối đa theo độ tuổi như:

- Độ tuổi 20: 4 ngày 1 lần.

- Độ tuổi 30: 8 ngày 1 lần.

- Độ tuổi 40: 16 ngày 1 lần là lý tưởng.

- Độ tuổi 50 trở lên: 21 đến 30 ngày 1 lần.

Đương nhiên, có thể điều chỉnh dựa trên thể chất hoặc môi trường sống, bệnh nền của từng người.

“Chuyện chăn gối” không xấu. Nó là một phần tự nhiên của cuộc sống. Vấn đề chỉ xuất hiện khi con người vượt quá giới hạn của chính mình. Điều độ đúng lúc mới là cách bảo vệ cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần lâu dài.

Nguồn và ảnh: Baidu, Daily Mail