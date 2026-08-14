Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả điều tra, xác minh vụ chị L.T.M.D (SN 1987, trú xã Ea Wy) được trình báo mất tích.

Chị L.T.M.D., trước khi bị sát hại.

Theo cơ quan công an, N.H.L. (SN 1988, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, N.H.L. phát sinh quan hệ tình cảm với chị D., là nhân viên thư viện của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh. Đối tượng L. đã có vợ và 2 con; còn chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và hiện đang nuôi 2 con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, N.H.L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Sau đó, đối tượng L. đã có hành vi dùng vũ lực đối với chị D. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, N.H.L. đã tìm cách che giấu vụ việc bằng việc đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết. Sau đó, đối tượng L. đưa thi thể chị D. đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng, để chôn.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo lời khai của L., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý N.H.L theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau buổi liên hoan, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng nghỉ.

Khoảng 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng kêu “á” phát ra từ phòng chị D. Tuy nhiên, thời điểm này trời mưa rất lớn nên người này không sang kiểm tra.

Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. nên vào kiểm tra. Bên trong, một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Tuy nhiên, chị D. không có mặt tại phòng. Xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường.