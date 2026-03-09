Nam Em xác nhận chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò

Nam Em công khai chuyện tình cảm với bạn trai Hữu Cường từ cuối tháng 11/2023. Trong suốt hơn 2 năm qua, cặp đôi này nhiều lần tạo ra những lùm xùm khiến cư dân mạng ngao ngán. Ngày 8/3, Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai Hữu Cường sau một thời gian gắn bó.

Trong bài đăng, Nam Em gửi lời cảm ơn đến Hữu Cường vì đã yêu thương và chăm sóc cô trong suốt thời gian qua. Người đẹp cho biết cả hai từng có nhiều kỷ niệm hạnh phúc và cô thừa nhận bản thân đã đủ trải nghiệm để hiểu rõ cảm xúc của mình. Nam Em viết: "Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã yêu và chăm sóc như một đứa trẻ. Em thừa nhận mình đã có một kỷ niệm rất hạnh phúc và biết đủ khi ở cạnh anh.

Khi không còn bên nhau nữa chỉ hy vọng 2 ta không còn hận thù nhau làm gì nữa. Bởi khi e đã chọn dùng những từ ngữ văn vở sáo rỗng này rồi. Chúng ta chính thức không còn nợ nhau. Em mong anh trên con đường đạo sắp tới sẽ luôn giữ cho mình một phong thái vững vàng như lần đầu em gặp".

Cô cũng cho biết khi không còn đồng hành cùng nhau, điều mong muốn lớn nhất là cả hai không còn oán trách hay thù hằn. Trong bài viết, cô còn gửi lời xin lỗi tới Hữu Cường vì đã khiến anh và gia đình mâu thuẫn căng thẳng. Bên cạnh đó, Nam Em cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến Hữu Cường trên chặng đường sắp tới. Cô hy vọng anh vẫn giữ được phong thái vững vàng và sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình.

Cô viết: "Chúc anh chân cứng đá mềm. Mong anh hãy viết lên cát những điều thù hận và khắc lên đá những điều biết ơn. Mong anh sẽ tìm được một nửa kia hoàn hảo ngoan hiền. Tháp tùng anh trên con đường tươi sáng sắp tới. Và cũng gửi lời xin lỗi rất lớn đến anh và gia đình. Em không nghĩ vì em mà bản thân anh và gia đình đã có nhiều mâu thuẫn đến thế.

Xin lỗi những khách hàng của anh vì đã làm hình ảnh anh tệ đi trước truyền thông báo chí. Có lẽ chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Em hy vọng khán giả hãy cho anh ấy một góc nhìn mở hơn vì ít nhất không còn nghĩa cũng tình. Có thể lúc ở cạnh nhau chúng em không được tử tế với nhau. Nhưng em muốn lúc chia tay phải trả về lòng tôn trọng một chút sĩ diện cuối cùng. Bản thân anh ấy từ lúc quen em tới giờ chưa có chút lợi lộc gì. Anh ấy cũng cố gắng rất nhiều để lo cho em.

Nhưng cuối cùng nhân vô thập toàn. Càng gần cuối chặn lại càng đuối sức. Bản thân em cũng có nhiều sai sót và mất kiểm soát. Em luôn tìm ai đó để có thể kéo e đứng dậy vực em dậy trong những ngày tháng tâm tối. Giờ đây em nghĩ rằng chính mình tạo ra chính mình đối diện. Em đang từng ngày học cách chữa lành cho chính những vết thương bên trong em mỗi ngày vùng vẫy kiểu khác. Nhưng mọi sự nỗ lực đều không phí chỉ khi mình đừng từ bỏ. Cảm ơn vì mọi người đã đọc tới đây và rất biết ơn mọi người sẽ nhìn nhận câu chuyện ở góc nhìn thấu cảm thay vì phán xét chỉ trích".

Vào khoảng cuối tháng 2 vừa qua, mối quan hệ giữa Nam Em và bạn trai Hữu Cường bắt đầu rạn nứt. Theo chia sẻ từ Nam Em, cô nghi ngờ Hữu Cường có mối quan hệ thân thiết quá mức với một học trò nam.

Người đẹp cho biết khi mượn điện thoại của bạn trai, cô phát hiện toàn bộ tin nhắn giữa anh và học trò này đã bị xóa. Không chỉ vậy, Nam Em còn vô tình nhìn thấy những đoạn trò chuyện được cho là có nội dung nói xấu mình.

Nam Em cũng tiết lộ rằng hai người này đã quen biết nhau từ khá lâu, điều đó khiến cô cảm thấy bản thân giống như người đến sau. Thậm chí, cô thẳng thắn cho rằng mình có cảm giác như một “tiểu tam” xen vào mối quan hệ đã tồn tại trước đó. “Mày có ba mẹ, còn gia đình, tao chỉ có anh Cường mà mày còn muốn cướp đi của tao”, Nam Em nói trong clip.

Nam Em và Hữu Cường đã trục trặc mối quan hệ từ cuối tháng 2 vừa qua. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 11/2023, Nam Em chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai Bùi Hữu Cường. Từ đó đến nay, mối quan hệ của cả hai liên tục trở thành đề tài bàn tán khi nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí công khai “đấu tố” nhau trên mạng xã hội. Cặp đôi từng tuyên bố chia tay nhưng sau đó lại tái hợp.

Sau khi chuyện tình được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng cũng đào lại quá khứ của bạn trai Nam Em, lan truyền thông tin về đời tư nhiều ồn ào, từ vấn đề nợ nần đến việc từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Trước những luồng dư luận trái chiều, Nam Em không ít lần lên tiếng bênh vực và bảo vệ bạn trai giữa tâm bão chỉ trích.