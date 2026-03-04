Chị em Nam Em - Nam Anh bất ngờ cùng nhau xuất hiện casting phim mới

Dự án điện ảnh “Đường về” vừa hoàn tất 3 ngày casting tại TP HCM. Theo ê-kíp, ngay khi công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, dự án đã nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký online. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 thí sinh được lựa chọn tham gia casting trực tiếp.

Tại đây, các ứng viên không chỉ được yêu cầu thể hiện cảm xúc mà còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần để hội đồng đánh giá chiều sâu tâm lý nhân vật. Có những thí sinh bật khóc ngay trong phần thử vai vì quá nhập tâm.

Nam Em

Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như Quách Ngọc Tuyên, Nam Em - Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Anh Tú Wilson, Sỹ Toàn, Hoàng Phi, Long Đẹp Trai, Lê Nam, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng, Nguyên Thảo, bé Ngân Chi… Các nghệ sĩ tham gia thử vai theo quy trình tuyển chọn chung, trải qua phần thể hiện và trao đổi với giám khảo như các ứng viên khác.

Nam Anh

Trong đó, Lê Bống cho biết cô bay từ Hà Nội vào TP HCM để tham gia casting và làm việc liên tục từ sáng đến chiều nhằm hoàn thiện phần diễn xuất của mình. Cạnh đó một số tình huống thử vai cũng tạo dấu ấn như việc Nam Anh “xé áo” bạn diễn Kha Trần khi nhập vai trong một phân đoạn cao trào.

Lê Bống

Đặc biệt, dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong vai trò cố vấn nghệ thuật và giám khảo casting gồm: đạo diễn Trung Lùn, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

Ngoài ra, sự tham gia của 3 nghệ sĩ cùng tên Linh, gồm NSƯT Hoài Linh, NSƯT Quyền Linh và NSUT - D.O.P K’Linh - tạo nên sự quan tâm đặc biệt trong giới làm nghề.

Khả Ngân

Theo chia sẻ từ ê-kíp, bộ đôi NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm cho thí sinh. Anh không chỉ nhận xét tổng thể mà còn “soi” kỹ từng khung hình biểu cảm cũng như diễn xuất tâm lý chiều sâu.

Hoài Linh

Tại buổi casting, nghệ sĩ Quyền Linh bất ngờ thị phạm cho Nam Em và Khả Ngân ở những phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật, khiến 2 nữ nghệ sĩ “khóc sướt mướt”. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng diễn viên để phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

Quyền Linh

Nam nghệ sĩ cho biết, anh dành sự quan tâm và ủng hộ các dự án hướng đến giá trị nhân văn. Với “Đường về”, anh tham gia góp ý chuyên môn, trao đổi về cách xây dựng nhân vật và định hướng thông điệp phim. Anh cũng thể hiện mong muốn đồng hành cùng các dự án trẻ có tâm huyết với điện ảnh Việt Nam. Với NSƯT Hoài Linh, ê-kíp tiết lộ, anh vừa tham gia casting, vừa tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho dự án “Đường về”.

Quách Ngọc Tuyên

Theo Quách Beem, sự đồng hành của các nghệ sĩ đi trước giúp anh vững tâm hơn trong quá trình thực hiện bộ phim đầu tay. Về vai trò cá nhân trong dự án, anh đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, bao gồm đạo diễn, sản xuất, định hướng âm nhạc và thực hiện ca khúc chủ đề cho phim. Bên cạnh đó, phim còn có nhiều ca khúc nhạc phim (OST) với sự tham gia của các ca sĩ khác.



