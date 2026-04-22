Nam Em gây phẫn nộ khi kể chuyện nhốt mèo trong balo 8 tiếng, đến lúc thả ra thì thú cưng cứng ngắt

Những giờ qua, mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip Nam Em livestream kèm theo đó là ý kiến vô cùng bức xúc. Cụ thể, Nam Em có nuôi một con mèo và thường quay clip chăm sóc, cho thú cưng ăn đăng tải lên kênh TikTok. Nhưng trong livestream mới đây, cô cho biết tình hình của thú cưng đã "cứng ngắt".

Mở đầu, Nam Em kể lại cách đây ít ngày cô dùng một bản nhạc có nội dung khá buồn để ghép vào video quay mèo. Cô còn hát một đoạn bài hát để người xem hình dung và cho biết khi đăng đoạn clip đó đã linh cảm sắp có chuyện không ổn. Dạo đầu xong, Nam Em mới vào câu chuyện chính.

Theo đó, Nam Em khi xong việc ở Trà Vinh và ngồi xe về đến nhà là khoảng 4-5 giờ sáng. Về nhà cô thấy thấy mèo đi vệ sinh sai chỗ: "Tôi về đến nhà rất mệt nhưng vẫn phải dọn, tôi mới nghĩ là sẽ dạy cho nó một bài học. Tôi bắt nó bỏ vô balo và để đúng chỗ nó đi vệ sinh để sám hối".

Kế đến, Nam Em cho biết cô đi ngủ đến 12 giờ trưa, khi quyết định thả mèo ra ngoài thì thấy cơ thể thú cưng đã cứng ngắt. Nam Em còn kể thêm đã từng bỏ một con mèo khác vào balo và đi cả ngày trở về vẫn thấy thú cưng bình thường, nhưng đến con mèo này thì lại xảy ra chuyện. "Tôi không nghĩ tệ đến mức vậy, chỉ có mấy tiếng đồng hồ, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, tôi bị sốc", Nam Em nói trên livestream.

Nam Em kể chuyện bỏ thú cưng trong balo gần 8 tiếng đồng hồ

Ngay sau khi đoạn livestream này được lan truyền trên mạng xã hội, cái tên Nam Em nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, đặc biệt là những người nuôi thú cưng, khi cho rằng cách xử lý của cô - nếu đúng như những gì được kể lại - là hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến động vật.

Không ít ý kiến cho rằng việc nhốt mèo trong balo nhựa với điều kiện không khí kém và không có sự theo dõi trong nhiều giờ đồng hồ có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, thái độ tường thuật lại câu chuyện của Nam Em trên livestream cũng khiến nhiều người khó chấp nhận, khi cô kể lại sự việc một cách khá bình thản, thậm chí còn xen lẫn hát hò.

Trong quá trình tường thuật, Nam Em không cho thấy rõ việc nhận lỗi về phía mình, mà lại đưa ra lập luận rằng trước đó từng nhốt một con mèo khác trong điều kiện tương tự và vẫn "bình thường", nên nghĩ lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, một bộ phận netizen nhận xét rằng Nam Em đang kể lại sự việc theo hướng giải thích cho hành động của mình, thay vì nhìn nhận rõ hậu quả và trách nhiệm liên quan.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận cho rằng đây không còn đơn thuần là một tai nạn mà có dấu hiệu của việc đối xử không đúng cách với thú nuôi. Một bộ phận netizen thẳng thắn gọi đây là hành vi bạo hành động vật, đồng thời kêu gọi cần có trách nhiệm rõ ràng hơn trong việc chăm sóc thú cưng.

Nam Em kể chuyện nhốt mèo 8 tiếng đồng hồ vì đi vệ sinh sai chỗ

Nam Em sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Cô được biết đến khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2016 và lọt Top 8 chung cuộc. Sau các cuộc thi sắc đẹp, Nam Em lấn sân sang con đường ca hát và giải trí. Cô phát hành một số ca khúc ballad, tham gia gameshow, đóng phim và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Dù không phải là giọng ca quá nổi bật về kỹ thuật nhưng cô vẫn được nhiều chương trình mời đi diễn.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, hình ảnh của Nam Em gắn liền với loạt ồn ào nhiều hơn là hoạt động nghệ thuật. Cô thường xuyên gây chú ý bởi những phát ngôn trên livestream hoặc mạng xã hội, liên quan đến chuyện tình cảm, mối quan hệ cá nhân hay các góc khuất trong showbiz. Không ít lần, những chia sẻ này tạo nên tranh cãi trái chiều, thậm chí khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Khoảng đầu tháng 3 vừa qua, Nam Em lên tiếng xác nhận đã chính thức đường ai nấy đi với bạn trai quản lý. Trên mạng xã hội, cô thường mở livestream hoặc đăng clip qua kênh TikTok riêng nhưng không ít lần khiến dân tình hoang mang vì những hành động hoặc phát ngôn khó hiểu.

Cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm trước nhiều phát ngôn, ồn ào của Nam Em

