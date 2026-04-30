Thời tiết bắt đầu oi nóng, chị Hà gần như sống trong phòng điều hòa từ sáng đến đêm. Ở cơ quan hay khi về nhà, thiết bị này luôn hoạt động liên tục và nhiệt độ thường được chỉnh khá thấp vì chị thích cảm giác mát lạnh.

Sau gần một tuần, chị bắt đầu đau rát họng. Nghĩ chỉ là viêm thông thường, chị tự uống thuốc và dùng mật ong ngâm chanh theo cách dân gian. Tuy nhiên, cơn đau không giảm mà ngày càng nặng, đặc biệt đau nhiều bên phải khi nuốt, ăn uống khó khăn, tăng tiết nước bọt và kèm sốt cao.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định chị bị áp xe quanh amidan phải. Đây là tình trạng mủ khu trú ở vùng mô quanh amidan, thường là biến chứng của viêm amidan cấp mủ . Người bệnh được kê thuốc điều trị và được khuyến cáo điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý để tránh kích ứng đường hô hấp.

Bác sĩ Như tư vấn sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: Loan Hải)

BSCKI Hà Tố Như, Bệnh viện đa khoa An Việt, cho biết thời gian gần đây số người đến khám vì viêm amidan cấp mủ tăng lên. Nguyên nhân thường gặp là thời tiết giao mùa thất thường, thói quen ngồi điều hòa lạnh kéo dài, uống nước đá hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột để giải nhiệt.

Viêm amidan cấp mủ là tình trạng amidan bị viêm nhiễm, xuất hiện các chấm hoặc mảng mủ trắng, vàng trong các hốc amidan. Những ổ mủ này thực chất là mô viêm hoại tử cùng xác vi khuẩn tích tụ sau khi amidan bị virus hoặc vi khuẩn tấn công mạnh.

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tác nhân phổ biến gồm các virus gây cảm lạnh như Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp, Adenovirus... Ngoài ra, người từng viêm amidan cấp nhưng điều trị không dứt điểm cũng dễ tái phát và tiến triển thành áp xe quanh amidan.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, suy giảm miễn dịch, sống trong môi trường ô nhiễm, vệ sinh răng miệng kém hoặc thời tiết thay đổi thất thường.

Triệu chứng điển hình gồm sốt, đau họng, sưng vùng cổ hoặc dưới hàm, hơi thở hôi, khó nuốt, amidan sưng đỏ và xuất hiện mủ trắng hoặc vàng.

Theo bác sĩ Như, nếu chậm điều trị, nhiễm trùng có thể lan xuống vùng cổ, ngực hoặc gây tắc nghẽn đường thở. Trường hợp nặng, vi khuẩn từ ổ áp xe xâm nhập máu dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Một số biến chứng khác có thể gặp là sốt thấp khớp, thấp tim nếu do liên cầu khuẩn nhóm A, viêm cầu thận, viêm trung thất hoặc viêm cân hoại tử.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi đau họng kéo dài, sốt cao, nuốt đau hoặc thấy mủ ở amidan. Bệnh cần được khám sớm để điều trị triệt để bằng thuốc, đồng thời cân nhắc cắt amidan nếu tái phát nhiều lần hoặc có biến chứng.