Thông tin bộ phim điện ảnh Con Kể Ba Nghe chuẩn bị ra mắt đang nhanh chóng trở thành đề tài được cộng đồng mê phim bàn tán sôi nổi. Ấn định lịch khởi chiếu vào ngày 16/1, tác phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến một lựa chọn cảm xúc, lắng đọng cho khán giả trong những ngày đầu năm mới. Thuộc thể loại tâm lý gia đình, Con Kể Ba Nghe được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung, xoay quanh câu chuyện giàu chiều sâu về tình thân trong bối cảnh nghề xiếc nhiều khắc nghiệt. Phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt như Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Hồng Ánh, Phương Thanh, Quốc Khánh, Mai Cát Vi… đồng thời có sự góp mặt của các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, đoạn video hậu trường mới đây cho thấy nam chính Kiều Minh Tuấn đã có màn lột xác ngoạn mục để phục vụ cho vai diễn. Đáp ứng yêu cầu của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Kiều Minh Tuấn bước vào quá trình rèn luyện khắc nghiệt hiếm thấy trong sự nghiệp. Anh giảm gần 30kg, từ 85kg xuống còn khoảng 59kg, nhưng vẫn phải giữ được độ săn chắc của cơ thể - đúng với hình ảnh một nghệ sĩ xiếc lam lũ, gầy gò nhưng dẻo dai. Lịch sinh hoạt gần như “không có chỗ thở”: sáng tập gym, chiều tập xiếc, tối tiếp tục gym và đi bộ để đốt mỡ.

Song song đó là việc học hàng loạt kỹ năng xiếc đặc thù như đi dây, giữ thăng bằng trên xe đạp, làm người bập bênh, thậm chí cả những màn nguy hiểm như ngậm dầu phun lửa. Không ít lần anh gặp chấn thương, tay phồng rộp, bong gân, trầy xước đến chảy máu, nhưng tất cả đều được nam diễn viên chấp nhận như một phần của hành trình hóa thân.

Việc từng tập tạ từ năm lớp 9 giúp Kiều Minh Tuấn có nền tảng thể lực tốt hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, chính ý chí bền bỉ và sự kiên trì mới là yếu tố quyết định giúp anh vượt qua giới hạn bản thân để tiến gần hơn tới nhân vật. Hành trình ấy không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là cuộc đấu tranh tinh thần kéo dài suốt quá trình quay phim.

Hậu trường phim để lộ thân hình rắn rỏi, săn chắc của Kiều Minh Tuấn

Đặc biệt, để giữ trọn cảm xúc chân thật, Kiều Minh Tuấn gần như tự mình thực hiện các cảnh xiếc mà không lạm dụng diễn viên đóng thế. Trên phim trường, có những phân đoạn anh phải gồng toàn thân giữ thăng bằng khi một diễn viên khác đứng trên vai mình trên dây cao. Dù có dây an toàn hỗ trợ, phần lớn trọng lượng vẫn dồn lên cơ thể anh. Sự dấn thân ấy đã tạo nên những khuôn hình giàu cảm xúc, mang lại cảm giác chân thực hiếm thấy cho nhân vật trên màn ảnh.

Trong quá khứ, nam diễn viên đã từng sở hữu thân hình "1 múi", lộ mỡ bụng

Trên mạng xã hội, loạt bình luận bày tỏ sự choáng váng trước ngoại hình gầy gò, góc cạnh và ánh mắt đầy khắc khổ của nam diễn viên, khác xa hình ảnh quen thuộc trước đây. Không ít khán giả bày tỏ sự tò mò, cho rằng đây có thể là một trong những vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp của nam diễn viên, đồng thời đặt kỳ vọng cao vào chiều sâu cảm xúc mà bộ phim mang lại.