Viên Vỹ Hào là nam diễn viên thực lực của đài TVB, được biết đến và yêu thích qua những bộ phim như Anh Hùng Pháp Y, Điều Tra Viên ICA, Pháp Chứng Tiên Phong, Anh Hùng Thành Trại, Sứ Đồ Hành Giả...Vừa đẹp trai lại có hình tượng tốt, nói không với lùm xùm, Viên Vỹ Hào nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, tài tử này rất ít xuất hiện trên màn ảnh TVB, không có phim để đóng vì những biến động nhân sự trong nội bộ nhà đài. Nam diễn viên dù thất vọng nhưng cũng đành nghe theo chỉ thị của cấp trên, chỉ biết than phiền rằng mình hơi kém may mắn.

Đáng chú ý, Viên Vỹ Hào chia sẻ, các "ông lớn, bà lớn" của TVB như Tăng Chí Vỹ, Lạc Di Linh không hề đưa tay ra giúp đỡ, nên anh mới phải nghỉ dài dài, chẳng có mấy việc để làm. Trong năm 2025 này, nam diễn viên chẳng hề có phim mới ra mắt và cũng chẳng có tác phẩm nào đang chờ lên sóng cả.

Viên Vỹ Hào.

Dù không được TVB sắp xếp cho đóng phim, Viên Vỹ Hào cũng chẳng hề ở nhà chơi. Anh tham gia một số show truyền hình và sự kiện từ thiện, đồng thời thử sức với lĩnh vực âm nhạc. Tài tử Pháp Chứng Tiên Phong cho biết mình hiện đang dành thời gian để chăm sóc quý tử và thử sáng tác âm nhạc.

Mặc dù các màn trình diễn âm nhạc của Viên Vỹ Hào được đánh giá khá cao nhưng người hâm mộ càng mong mỏi anh sớm quay trở lại với màn ảnh, đem lại những cảnh diễn xuất mãn nhãn.

Viên Vỹ Hào thử sức với lĩnh vực âm nhạc.

Khi nói về Viên Vỹ Hào, cư dân mạng thích "ăn dưa hóng thị" thường nghĩ ngay tới danh hiệu "chàng rể tỷ đô" mà giới truyền thông đặt cho anh. Năm 2020, nam diễn viên chính thức nên vợ nên chồng với Trương Bảo Nhi - con gái "Vua đồ lót" giàu có nức tiếng vào năm 2020. Không chỉ khiến dân tình phải lác mắt với hôn lễ trĩu vàng, cặp đôi còn nhận được món quà cực khủng từ bố vợ tỷ phú, đó là căn biệt thự có giá trị lên tới 245 tỷ đồng.

Điều này khiến Viên Vỹ Hào chịu nhiều lời xì xào bàn tán của dư luận, nhiều người nghi ngờ anh là "chạn vương" ham của cải của nhà vợ. Thậm chí, một số antifan còn "cà khịa" rằng Viên Vỹ Hào có thể rời showbiz ngay bây giờ để "bám váy" vợ giàu.

Những bình luận tiêu cực khiến nam diễn viên vô cùng khó chịu và còn đấu khẩu với hội anti trên mạng xã hội. Tuy nhiên giờ đây, Viên Vỹ Hào không còn bị ảnh hưởng bởi những lời ra tiếng vào. Anh hạnh phúc bên vợ con, bỏ ngoài tai những lời đàn tiếu. Mặc dù hơi tiếc nuối vì sự nghiệp đi xuống nhưng nhìn chung, Viên Vỹ Hào đang có cuộc sống mà biết bao người phải ngưỡng mộ.